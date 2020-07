Formel 1: Britische Regierung gibt grünes Licht für zwei Silverstone-Rennen

Dem Formel-1-Doppelpack in Silverstone steht erwartungsgemäß nichts mehr im Wege. Die britische Regierung befreite die Motorsport-Königsklasse am Sonntag offiziell von der 14-tägigen Quarantäne, die derzeit bei der Einreise ins Land gilt. Damit sind die Rennen am 2. und 9. August endgültig gesichert.

Der Formel-1-Tross reist nach dem Großen Preis von Ungarn am 19. Juli auf die Insel und wäre damit eigentlich ein paar Tage zu spät dran, denn das erste Training steigt am 31. Juli.

Striktes Hygienekonzept, aber keine Quarantäne

All diese Personen müssen die Richtlinien der Regierung zur Bekämpfung von COVID-19 einhalten und "in geschlossenen Umgebungen leben und arbeiten". Dies praktiziert die Formel 1 ohnehin, seit dem Saisonstart an diesem Wochenende in Österreich gilt ein striktes Hygienekonzept.