Tennis: Boris Becker gewinnt vor 35 Jahren erstmals Wimbledon Beckers Mondlandung in Wimbledon

Boris Becker gewann 1985 erstmals Wimbledon © Imago

SID

7. Juli 1985: Boris Becker gewinnt als 17-Jähriger zum ersten Mal Wimbledon. Der junge Boris war Geschichte: Es ist die Geburtsstunde des Spielers Becker.

Es ist der 7. Juli 1985, ein schwülwarmer Sommertag in Wimbledon. Der edle Zeitmesser an der großen Anzeigetafel des Centre Courts steht auf 17.26 Uhr, als Boris Becker sich auf den letzten Aufschlag vorbereitet.

Ein eisblaues Feuer flackert in seinen Augen, mit denen er seinen Gegenüber Kevin Curren unerbittlich fixiert. Hoch fliegt die gelbe Filzkugel in die Luft, wie ein Presslufthammer trifft sie der Schläger, fast reißt der Ball einen Krater in den Platz. Game, Set, Match Becker. 6:3, 6:7, 7:6, 6:4.

Die atemlose Stille in der Tennis-Kathedrale löst sich in einem einzigen gigantischen Aufschrei von den Tribünen.

Coco Gauff schockt die Tenniswelt, als sie am Eröffnungstag des Wimbledon-Turniers 2019 die siebenmalige Grand-Slam-Gewinnerin Venus Williams nach Hause schickt - mit gerade einmal 15 Jahren © Getty Images Nur fünf Tage vor ihrem Achtungserfolg musste sie in der Schule noch einen Wissenschafts-Test absolvieren. Anlässlich des Sieges gegen Venus Williams blickt SPORT1 auf die größten Tennis-Wunderkinder zurück © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/Imago/Picture Alliance/iStock BJÖRN BORG: 1974 gewinnt der Schwede mit 17 Jahren seinen ersten von sechs Titeln bei den French Open. Insgesamt gewinnt er elf Grand-Slam-Titel. Seine Karriere beendet er mit nur 26 Jahren. Ein Comeback mit 34 scheitert © Getty Images TRACY AUSTIN gewinnt mit nur 14 Jahren ihr erstes Profiturnier in Portland und krönt sich 1979 mit 16 zur bis heute jüngsten Siegerin der US-Open. 1981 triumphiert sie erneut in New York © Getty Images Anzeige Doch bereits mit 21 Jahren ist die Karriere des Wunderkindes beendet. Sie wird 1992 als jüngste Spielerin aller Zeiten in die Tennis Hall-of-Fame aufgenommen. Danach arbeitet sie als Kommentatorin © Getty Images 1985 gewinnt BORIS BECKER mit gerade einmal 17 Jahren in Wimbledon. Er ist der jüngste Wimbledon-Sieger aller Zeiten. 1986 und 1989 wiederholt er diesen Triumph. Es folgen zudem noch zweimal Siege bei den Australian und einmal bei den US-Open © Getty Images Doch Becker leidet unter der öffentlichen Aufmerksamkeit, die ihm bereits in jungen Jahren zukommt. 1999 erklärt er seinen Rücktritt aus dem Profi-Geschäft. Er fällt nun vermehrt neben dem Platz auf © Getty Images Auch heute ist er in der Öffentlichkeit sehr präsent. Von 2013 bis 2016 arbeitet er als Trainer von Superstar Novak Djokovic. Zudem ist er als TV-Experte tätig © Getty Images Anzeige STEFFI GRAF: In den 80ern betritt noch eine weitere Deutsche die große Tennisbühne. Mit 13 Jahren absolviert Steffi Graf 1982 ihr erstes Profimatch gegen Tracy Austin. Kurz vor ihrem 18. Geburtstag gewinnt sie 1987 die French Open © Getty Images Insgesamt gewinnt Graf 22 Grand-Slam-Titel und verbringt 377 Wochen auf Platz eins der Weltrangliste. Wie Becker beendet auch Graf 1999 ihre Karriere © Getty Images 2001 heiratet sie ihren US-Amerikanischen Kollegen Andre Agassi. Das Ehepaar hat zwei gemeinsame Kinder © Getty Images ANDRE AGASSI: Vielleicht versteht sich das Paar so gut, weil auch Agassi ein Wunderkind war. Als 18-Jähriger gewann er 1988 sechs Turniere. Sein Rekord für Siege in Folge eines Teenagers sollte erst Nadal 17 Jahre später brechen. Am Endes des Jahres war er Weltranglistendritter © Getty Images Anzeige Nach seinem Olympiasieg 1996 folgte der Absturz - inklusive Drogenmissbrauch, aber Agassi kam zurück. Mit seinem French-Open-Triumph vollendete er seinen Karriere-Grand-Slam. Er ist der einzige Spieler, der zudem Olympiagold und einen ATP-WM-Titel ("Super Slam") auf dem Konto hat. Fünf seiner acht Grand Slams gewann er mit 29 oder später © Getty Images MICHAEL CHANG: Mit 17 Jahren gewinnt der US-Amerikaner gegen Stefan Edberg die French Open und ist bis heute der jüngste Grand-Slam-Sieger aller Zeiten © Getty Images Bis zu seinem Rücktritt 2003 gewinnt der Sohn taiwanesischer Einwanderer kein weiteres großes Turnier. Auch der Aufstieg zur Nummer eins der Welt bleibt ihm verwehrt © Getty Images 1990 gewinnt MONICA SELES mit 16 die French Open und ist damals die jüngste Grand-Slam-Siegerin aller Zeiten. Neun Monate später wird sie mit 17 zur damaligen jüngsten Nummer eins der Geschichte © Getty Images Anzeige Ihr Höhenflug findet 1993 ein jähes Ende, als sie von einem Graf-Fan in Hamburg während des Viertelfinals niedergestochen wird. Nach psychologischer Behandlung kehrt sie 1995 zurück, kann an ihre Erfolge jedoch nicht anknüpfen © Getty Images JENNIFER CAPRIATI: 1990 erreicht Capriati mit gerade einmal 14 Jahren das Halbfinale der French Open. Zwei Jahre später gewinnt sie Olympia-Gold in Barcelona, doch dann beginnt das mit Drill erzogene Wunderkind zu rebellieren © Getty Images Sie wird mit Marihuana und beim Ladendiebstahl erwischt. Doch die US-Amerikanerin schafft das Comeback und gewinnt 2001 die Australian Open. Im gleichen Jahr triumphiert sie bei den French Open und verteidigt 2002 ihren Titel in Australien © Getty Images MARTINA HINGIS: Die Schweizerin krönt sich 1997 mit 16 Jahren und ihrem Sieg in Wimbledon zur jüngsten Grand-Slam-Siegerin aller Zeiten. Kurz zuvor springt sie bereits als jüngste Spielerin aller Zeiten an die Spitze der Weltrangliste. Beide Rekorde übernimmt sie von Monica Seles © Getty Images Anzeige Bei all ihren Grand-Slam-Titeln ist das teils arrogant auftretende Wunderkind noch im Teenager-Alter. Ihre Karriere ist mit 22 Jahren verletzungsbedingt beendet. Ein Comeback wird 2007 durch positive Dopingproben gestoppt © Getty Images ANNA KOURNIKOVA: Sie sollte der neue Superstar werden. Bereits als 10-Jährige ging sie nach Florida in die bekannte Akademie von Nick Bollettieri. Mit 15 erreicht sie bei ihrem ersten Grand Slam Runde 4, ein Jahr später sogar das Halbfinale von Wimbledon. Zudem öffnet der jungen Russin ihr Aussehen auch früh viele Türen © Getty Images Die ganz großen Erfolge bleiben allerdings - auch aufgrund von Verletzungen - aus. Kournikova verlegt sich in der Folge auf Charity Matches, Model-Aufträge und TV- sowie Filmauftritte. Mit Popstar Enrique Iglesias hat sie Zwillinge © Getty Images Die Schwestern Venus und Serena WILLIAMS betreten Mitte der 90er jeweils im Alter von 15 Jahren die große Bühne © Getty Images Anzeige VENUS, die ältere der Beiden, gewinnt mit 20 Jahren in Wimbledon, die US-Open und Olympia-Gold in Sydney. Fünf weitere Grand-Slams folgen © Getty Images SERENA ist die erfolgreichere der Williams-Schwestern. Mit 18 gewinnt sie die US-Open. Sie verbringt 319 Wochen auf dem Sonnenplatz der Weltrangliste © Getty Images Mit 23 Grand-Slam-Titeln ist Serena Williams eine der bekanntesten Sportlerinnen unserer Zeit und zudem ein gefragtes Werbegesicht. Sie ist die aktuell bestverdienende Sportlerin des Planeten © Getty Images JELENA DOKIC: Es gibt aber auch tragische Geschichten um Wunderkinder. Die in Kroatien geborene Australierin Dokic erreicht 2000 mit 17 Jahren das Halbfinale in Wimbledon und bei Olympia. Auf der WTA-Tour gewinnt sie sechs Turniere, stürzt aber schon früh ab. Später kommt heraus: sie wurde über Jahre von ihrem Vater misshandelt © Getty Images Anzeige Später gibt sie ein Comeback und gewinnt 2011 fast neun Jahre nach ihrem letzten Triumph noch ein Turnier, aber beendete nach einigen Operationen ihre Karriere. In ihrer Biografie bekannte sie erstmals, was sie mit ihrem Vater durchleiden musste © Getty Images MARIA SHARAPOVA: 2004 wird die 17-jährige Maria Sharapova zur jüngsten Wimbledon-Siegerin - im Finale gegen die topgesetzte Serena Williams. Mit 18 erklimmt die Russin die Spitze der Weltrangliste, mit 19 triumphiert sie bei den US-Open © Getty Images Zwar gewinnt sie noch drei weitere Grand-Slams, doch sie wird immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Während früher keine Sportlerin weltweit mehr verdient als die Russin, wurde sie inzwischen von vier anderen Damen überholt © Getty Images RAFAEL NADAL: Auch der Spanier war ein Frühstarter. 2005 gewinnt der frischgebackene 19-Jährige die French Open. Was folgt ist eine Weltkarriere mit insgesamt 196 Wochen als Erster der Weltrangliste © Getty Images Anzeige Auch mit 33 Jahren ist ein Ende der Erfolge nicht in Sicht. Seinen 18. Grand-Slam-Titel sichert er sich 2019 bei den French Open. Er liegt damit nur zwei Grand-Slam-Siege hinter seinem Rivalen Roger Federer © Getty Images

Der rothaarige Junge mit der Prinz-Eisenherz-Frisur reißt die Arme hoch und dreht sich mit kleinen Trippelschritten zur Loge, in der sein Vater Karl-Heinz den unglaublichen Moment mit der Pocket-Kamera festhält. Und Beckers legendär geschäftstüchtiger Manager Ion Tiriac dem vor ihm sitzenden Trainer Günter Bosch die Pranke in den Rücken klatscht, dass es den fast aus den Schuhen holt.

Der Junge Boris, der in Leimen mit dem Fahrrad zum Training fährt und danach mit den Kumpels eine Runde Fußball spielt, ist Geschichte. Der Spieler Becker ist geboren.

Wenn Becker spielt, stitzt Deutschland vor dem TV

Es ist der Moment, den Becker später in seiner Autobiografie "Augenblick, verweile doch" als seine ganz persönliche Mondlandung beschreibt.

Der Moment, in dem die Menschen in Deutschland sich auf eine neue Zählweise einstellen: 15, 30, 40, Spiel. Boris Becker eint die Nation in ihrer Sehnsucht nach Helden, wenn er spielt, sitzt Deutschland fast geschlossen vor dem Fernseher.

Becker bietet interaktiven TV-Genuss, mit ihm kann man leiden, fluchen, jubeln, er vermittelt Triumph und Desaster in 3D-Qualität.

Becker unter Riesenmikroskop

Boris Becker ist jetzt keine Privatperson mehr, er ist ein öffentlicher Mensch. Seine Lebens- und Liebesgeschichten spielen sich unter einem Riesenmikroskop ab, jederzeit für jedermann einsehbar und nachvollziehbar.

Frauen und Kinder, Luxushotels und Besenkammern, Erfolge und Misserfolge, die Sympathie mit der Hamburger Hafenstraße, das Heuern und Feuern von Trainern, die Trennung von Günter Bosch und Ion Tiriac, der Krebstod des Vaters - Beckers Glück und Beckers Tränen sind zum Allgemeingut geworden.

Bei der Wassersprung-EM in Kiew sorgt Oleksij Sereda für Furore. Im Alter von nur 13 Jahren und sieben Monaten gewinnt der Ukrainer den Titel vom 10 Meter-Turm - damit ist jüngste Europameister aller Zeiten. Zudem gewinnt er Silber im Synchron-Springen © Getty Images Nur wenige Wochen zuvor setzt eine Wasserspringerin aus China bei der WM in Gwangju ein Ausrufezeichen. Die 13-Jährige Chen Yuxi holt Gold vom 10 Meter-Turm. Rekordhalterin ist sie damit aber dennoch nicht. 1991 holt Landsfrau Fu Mingxia im Alter von 12 Jahren den Titel © Getty Images Doch die beiden sind nicht die einzigen Wunderkinder. Auch andere Sportarten haben schon einige junge Weltmeister, Olympiasieger und Grand-Slam-Gewinner hervorgebracht. SPORT1 zeigt eine Auswahl der jüngsten Champions aller Zeiten © FRANZISKA VAN ALMSICK (Schwimmen): Als 14-Jährige gewinnt sie in Barcelona bei den Olympischen Spielen 1992 zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen. Ihr einziges WM-Gold im Einzel verdankt sie bei der WM 1994 dem Verzicht von Dagmar Hase auf den Endlauf, nachdem van Almsick diesen zuvor als Neunte der Vorläufe eigentlich verpasst hatte © Imago Anzeige CELESTINE BABAYARO (Fußball): Beim RSC Anderlecht wird der Nigerianer 1994 im Spiel gegen Steaua Bukarest mit 16 Jahren, zwei Monaten und 26 Tagen der jüngste Spieler aller Zeiten, der in der Champions League zum Einsatz kommt. Allerdings fliegt Babayaro bereits nach 37 Minuten vom Platz © Getty Images NURI SAHIN (Fußball): Nicht viel älter bei seinem ersten Bundesliga-Spiel ist Borussia Dortmunds Sahin (16 Jahre und 335 Tage). Dieser wird am 6. August 2005 gegen den VfL Wolfsburg eingewechselt und ist bis heute der einzige Spieler, der bereits mit 16 Jahren in der Bundesliga auflaufen darf © Getty Images PELE (Fußball): Der für viele beste Fußballer aller Zeiten darf in dieser Liste natürlich ebenfalls nicht fehlen. Mit 17 Jahren und 239 Tagen ist er bei der WM 1958 in Schweden der jüngste Spieler, der bei einer Fußball-WM ein Tor erzielt. Zehn Tage später wird er zum ersten Mal Weltmeister mit Brasilien - ebenfalls ein bis heute gültiger Altersrekord © Getty Images MARJORIE GESTRING (Wasserspringen): Die US-Amerikanerin nimmt 1936 als 13-Jährige an den Olympischen Spielen in Berlin teil. Dort gewinnt Gestring den Wettkampf vom Drei-Meter-Brett und bleibt lange die jüngste Olympiasiegerin - erst 1994 kann die Südkoreanerin Kim Yoon-mi mit 13 Jahren und 85 Tagen diesen Rekord brechen © Getty Images Anzeige TOM DALEY (Wasserspringen): Im März 2008 holt Daley im Alter von 13 als jüngster Sportler bei der Schwimm-EM 2008 in Eindhoven Gold. Bei der WM 2009 in Rom gewinnt er das 10-m-Turmspringen und geht damit mit 15 Jahren als jüngster Weltmeister in die Geschichte ein © Getty Images BORIS BECKER (Tennis): Mit 17 Jahren und 227 Tagen war Tennis-Legende Becker sogar noch etwas jünger als Pele bei seinem ersten großen Triumph. Völlig überraschend gewinnt der Leimener 1985 als bis heute jüngster Spieler aller Zeiten Wimbledon © Getty Images MARTINA HINGIS (Tennis): Noch jünger als Becker war Martina Hingis bei ihrem ersten Grand-Slam-Triumph. Mit 16 Jahren und drei Monaten gewinnt die Schweizerin 1997 die Australian Open - sie ist damit die jüngste Einzel-Siegerin bei einem Grand-Slam-Turnier im 20. Jahrhundert. Hingis ist zudem die jüngste Weltranglistenerste aller Zeiten © Getty Images CORI GAUFF (Tennis): Mit 13 Jahren und sechs Monaten steht die US-Amerikanerin bei den US Open erstmals in einem Grand-Slam-Finale bei den Juniorinnen - Rekord. 2019 schockt die inzwischen 15-Jährige dann die Profis in Wimbledon (unter anderem Venus Williams), ehe sie an der späteren Turniersiegerin Simona Halep im Achtelfinale scheitert © Getty Images Anzeige LORIS CAPIROSSI (Motorrad): Auch im Motorsport gibt es Wunderkinder und Titelträger, die noch nicht einmal einen Führerschein besitzen dürften. Mit 17 Jahren wird der Italiener Capirossi jüngster Motorrad-Weltmeister aller Zeiten - ein Rekord, den er bis heute hält © Getty Images MAX VERSTAPPEN (Formel 1): Ein Motorrad mit 17 Jahren um die Strecken zu steuern, ist schwer - aber ein Formel-1-Auto? Verstappen beweist, dass es möglich ist und fährt mit 17 Jahren und 166 Tagen sein erstes F1-Rennen. In Barcelona bricht er Sebastian Vettels Rekord und wird mit 18 Jahren und 228 Tagen jüngster Rennsieger aller Zeiten © Getty Images SEBASTIAN VETTEL (Formel 1): Ob Verstappen auch einen weiteren Rekord von Vettel bricht, ist nicht ausgeschlossen - noch ist aber Vettel der jüngste Formel-1-Weltmeister aller Zeiten. Mit 23 Jahren, vier Monaten und elf Tagen holt Vettel 2010 mit Red Bull seinen ersten WM-Titel. Verstappen bleibt für den Rekord noch bis zur Saison 2020 Zeit © Getty Images ULRIKE NASSE-MEYFARTH: Bei den Olympischen Spielen 1972 gewinnt Meyfarth Gold mit der Einstellung der damaligen Weltrekordhöhe von 1,92 Meter. Mit 16 Jahren und drei Monaten ist Meyfarth bis dato die jüngste Leichtathletik-Olympiasiegerin in einem Einzelwettbewerb © Getty Images Anzeige TOMOKAZU HARIMOTO (Tischtennis): Bei der WM 2017 in Düsseldorf düpiert der erst 13 Jahre alte Japaner seine oft deutlich älteren Gegner. Erst im Viertelfinale scheitert er am Chinesen Xu Xin, dem aktuell drittbesten Spieler der Welt © Getty Images CECILIA COLLEDGE: Im Vergleich zum ersten großen Auftritt von Colledge sehen aber alle Sportler alt aus. Mit nur elf Jahren und elf Wochen wird die Eiskunstläuferin 1932 Achte in Lake Placid und verewigt sich als jüngste Teilnehmerin bei den Olympischen Winterspielen aller Zeiten. Mit 16 Jahren holt die Britin den WM-Titel in London © Imago

Goldesel und Glücksfall für DTB

Für den Deutschen Tennis Bund ist der Goldesel Boris Becker ein Glücksfall, mit dem der Verband aber - wie sich viel später herausstellt - nicht umgehen kann.

Die Hamburger Schaltzentrale des DTB wird mit Geld förmlich zugeschüttet, der TV-Vertrag mit der Ufa spült in fünf Jahren 125 Millionen Mark in die Kassen am Rothenbaum. Becker löst im Zusammenspiel mit Steffi Graf einen Medienboom aus, wie es in Deutschland in dieser Form bis dato noch nicht gegeben hat.

Und was denkt Boris Becker, heute 52, über den Tag, an dem er nicht nur Wimbledon aus den Angeln hob? "Ich wäre", sagte er stets, "ein besserer Tennisspieler geworden, wenn ich Wimbledon später gewonnen hätte."