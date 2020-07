FIA spendet eine Million Euro für mehr Vielfalt im Motorsport

Der Automobil-Weltverband FIA nimmt Geld in die Hand, um bei der Einführung einer vielfältigeren Kultur in der Formel 1 zu helfen.

Wie Präsident Jean Todt am Sonntag vor dem Großen Preis von Österreich in Spielberg bekannt gab, will man mit diesem Betrag helfen, "eine integrativere und vielfältigere Kultur in der Formel 1 und anderen Motorsportdisziplinen" zu schaffen.