Golf: Martin Kaymer fühlt sich bei Ryder-Cup-Quali benachteiligt

Während in den USA die besten Golfer der Welt bereits wieder Turniere spielen, wagt die European Tour erst am 9. Juli mit einem kleinen Event in Österreich den Neustart. Kaymer wird nicht daran teilnehmen - und damit im Vergleich zu seinen europäischen Kollegen in den USA weiter Punkte im Kampf um die Qualifikation für den Ryder Cup verlieren. "Da wird es schwierig, das Team unter wirklich gleichen Bedingungen zu ermitteln", sagte Kaymer.