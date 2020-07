FC Bayern: Hansi Flick mit Flugeinlage nach Pokalsieg gegen Leverkusen

LARS BENDER (bis 81. Minute): Seine lange Zwangspause (Comeback am 27. Juni nach über viermonatiger Verletzungspause) war ihm hin und wieder anzumerken - auf der rechten Abwehrseite nicht immer auf der Höhe wie in dieser Szene gegen Müller. Insgesamt aber ein ordentlicher Auftritt - mit Luft nach oben. SPORT1-Note: 4 © Getty Images

SVEN BENDER: Rettete gegen Lewandowski in höchster Not - der Assistent hob dann aber doch die Fahne (38.). Hauchte seinem Team mit dem Kopfball zum 1:3 neues Leben ein. War definitiv der bessere der beiden Innenverteidiger, rannte vor dem 1:4 aber Perisic vergeblich hinterher. SPORT1-Note: 4 © Getty Images

WENDELL: Rettete in höchster Not gegen den einschussbereiten Goretzka (8.), riss Gnabry im Strafraum zwei Mal riskant zu Boden (11./30.) - zu wenig für einen Elfmeter. Schlechtes Stellungsspiel beim 0:2. Trat Goretzka unglücklich, aber böse, und kassierte zu Recht Gelb. Nach der Pause etwas verbessert, stark, wie er einen Ball vor dem Aus rettete (72.). SPORT1-Note: 4,5 © Getty Images

CHARLES ARÁNGUIZ: Starkes Tackling gegen Lewandowski (7.), auch sonst in mehreren Szenen aufmerksam wie in seiner antizipierten Grätsche (20.). Nach vorne unauffälliger, aber bis zur Pause bester Bayer-Akteur. SPORT1-Note: 3 © Getty Images

MOUSSA DIABY: Steigerte sich in der zweiten Halbzeit deutlich, nachdem er in Hälfte eins außer einer gefährlichen Hereingabe (im Abseits) wenig zu Stande brachte. Bärenstarker Antritt in der 57. Minute, in dessen Folge Volland seine (suboptimale) Hereingabe zum 1:2 hätte verwerten müssen. Ließ weitere gute Aktionen folgen. Dann allerdings fatal, wie ihm eine weitere Flanke misslang, was verdientermaßen böse Worte der Kollegen nach sich zog. SPORT1-Note: 3 © Getty Images