José Mourinho will für Carlo Ancelotti Corona-Regeln brechen

José Mourinho ist ein gigantischer Fan von Carlo Ancelotti. Vor dem Treffen in der Premier League kündigt der Coach der Spurs daher einen Regelbruch an.

Um José Mourinho ist es auch während der Zwangspause in der Premier League nie wirklich ruhig geworden.

Als er sein Team trainieren ließ und dabei die in England verhängten Schutzmaßnahmen ignorierte, stand er in der Presse schnell in der Kritik. Mit seinem Engagement für hilfsbedürftige Menschen sammelte er wenig später aber auch gleich wieder öffentlich Pluspunkte.