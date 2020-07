MLB: Freedie Freeman positiv auf Corona getestet - Price verzichtet auf Saison

Vor dem Restart der MLB wird auch der viermalige Allstar Freddie Freeman positiv auf Corona getestet. Der 30-Jährige befindet sich bereits in Quarantäne.

Der viermalige Baseball-Allstar Freddie Freeman ist positiv auf Corona getestet worden. Wie sein Verein Atlanta Braves aus der Major League Baseball (MLB) mitteilte, befindet sich der 30-Jährige bereits in Quarantäne und werde "in absehbarer Zeit nicht" zum Team zurückkehren. Freeman hatte sich am Samstag unwohl gefühlt und über Fiebersymptome geklagt.