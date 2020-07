Klopp: FC Bayern und Manchester City Favoriten in Champions League

Jürgen Klopp weiß ganz genau, worauf es ankommt, wenn man die Champions League gewinnen will - und sieht derzeit zwei Teams, die dazu in der Lage sind.

"Das wäre ein interessantes Spiel. Bayern hat eine beeindruckende Saison in Deutschland gespielt, seit Hansi Flick übernommen hat. Es war wirklich beeindruckend, was sie gemacht haben", sagte der 53-Jährige, der mit Liverpool vor kurzem den ersten englischen Meisteritel seit 30 Jahren feierte.

Bayern präsentierte sich seit dem Amtsantritt von Flick in bestechender Form und machte am Samstag mit einem Sieg über Bayer Leverkusen das Double perfekt. In der Champions League haben die Münchner nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel beim FC Chelsea beste Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale. Dieses soll - wie die restlichen Spiele - dieses Jahr in Lissabon stattfinden.