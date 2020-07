Premier League: Guardiola hofft auf Aufhebung der Europapokalsperre

Teammanager Pep Guardiola ist zuversichtlich, dass er mit Manchester City trotz der bislang geltenden Europapokalsperre in der kommenden Saison in der Champions-League antreten darf. "Ich habe großes Vertrauen in die Menschen, dass wir in der Champions League spielen dürfen. Das sind die Zeiten, zu denen wir auf dem Spielfeld stehen wollen", sagte der Spanier.