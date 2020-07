Andrea Petkovic will Karriere nicht wegen Corona beenden

Die ersten Schritte auf dem Weg zur Karriere nach dem Profisport hat sie allerdings ohnehin längst absolviert. Unter anderem ist mittlerweile auch als Moderatorin der ZDF-Sportreportage tätig. Sie habe sogar schon eine gewisse Routine bei ihrem Job abseits des Tennis-Platzes: "Aber eins ist auch klar: Es wird nie etwas geben, das für mich so ist wie Tennis. Der Sport ist so emotional, so adrenalingesteuert, so viele Triumphe und Niederlagen – das kann man in keinem Beruf je wieder erleben."