Nationalmannschaft: Comeback von Müller und Boateng? Löw äußert sich

Thomas Müller und Jérôme Boateng präsentieren sich seit Wochen in Topform. In den Planungen von Bundestrainer Joachim Löw spielen beide aber keine Rolle - vorerst.

Auch Jérôme Boateng hatte mit starken Leistungen großen Anteil am achten Meistertitel der Bayern in Serie. Aber reichen diese Argumente für ein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft?