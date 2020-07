Formel 1, Qualifying in Spielberg: Lewis Hamilton entgeht Strafe

Die Rennkommissare haben am Abend entschieden, den Briten für das Missachten gelber Flaggen im letzten Qualifying -Abschnitt nicht zu bestrafen. Dem sechsmaligen Weltmeister wurde zur Last gelegt, beim Ausritt von Teamkollege Valtteri Bottas in das Kiesbett die gelben Flaggen missachtet zu haben.

Lewis Hamilton selbst hatte bereits vor der Anhörung erklärt, keine Schuld bei sich zu sehen. Vielmehr sei die vor ihm aufgewirbelte Staubwolke schuld gewesen: "Ich fuhr um die Kurve, ging aufs Gas und dachte, dass Valtteri vielleicht neben die Strecke gekommen und später wieder darauf zurückgefahren sei. Ich schaute also nach Kies oder einem Auto auf der Strecke, aber da war nichts, also habe ich weiter gemacht." ( Rennkalender 2020 der Formel 1 )

Nun haben auch die Kommissare von einer Strafe Abstand genommen. Während der Anhörung hatte der Brite erklärt, in Kurve fünf an einem grünen Lichtsignal neben der Strecke vorbeigefahren zu sein. Aus den Onboard-Aufnahmen ging hervor, dass gleichzeitig gelbe und grüne Signale gezeigt wurden.

Hamilton startet von Rang zwei

Ganz ungeschoren kam der sechsmalige Weltmeister jedoch nicht davon. Weil er in der ersten Runde im Q3 mit seinem Boliden die Strecke verlassen hatte, wurde ihm diese Rundenzeit gestrichen. Da dieser Lauf aber ohnehin der langsamere in Q3 war, hat dies für Hamilton keine Auswirkung.

Beim Großen Preis von Österreich am Sonntag (Formel 1: Großer Preis in Spielberg am Sonntag ab 15.10 Uhr im LIVETICKER) geht der 35-Jährige somit weiterhin als Zweiter hinter Teamkollege Bottas und vor Red-Bull-Pilot Max Verstappen in das Rennen.