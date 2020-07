Formel 2, Spielberg: Mick Schumacher beim Saisonauftakt nur 11.

Im Kampf um den Sieg beim Saisonauftakt in Spielberg/Österreich verlor der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher in der 32. von 40 Runden die Kontrolle über seinen Prema-Boliden und verpasste als Elfter knapp die Punkteränge.

Auch der heute als TV-Experte bekannte Niki Lauda ist zu seinen Hochzeiten, in denen er drei WM-Titel holt, in jede Menge Fehden verwickelt: 1976, als Lauda schwer verunglückt, muss er die WM-Krone dem Briten James Hunt überlassen. Das epische Duell wird später verfilmt. 1984 liefert sich der Österreicher die knappste Entscheidung der Formel-1-Geschichte - dieses Mal zu seinen Gunsten © Getty Images

Doch auch dort macht er sich keine Freunde. Teamkollege Nigel Mansell rammt Prost 1990 in Portugal nach einem missglückten Manöver fast in die Boxenmauer, danach betreibt der Franzose geschickt Politik gegen den Briten. Mansell behauptet, Prost hätte das Team gegen ihn aufgebracht. Resultat: Absolute Funkstille zwischen den Rivalen © Getty Images

Noch ein krasser Crash, in den Ralf Schumacher verwickelt ist: Bei seinem Heim-GP 2001 kollidiert Jacques Villeneuve mit dem Deutschen und schlägt mit Höchstgeschwindigkeit in eine Mauer ein © Getty Images

Montoyas Lieblingsopfer in den Jahren 2005 und 2006 ist wieder ein Teamkollege, nämlich Kimi Raikkonen. Doch auch der Finne ist kein Unschuldslamm. Beim Großen Preis der USA übertreibt es der Kolumbianer mit seiner Kampflinie. Weil er Raikkonen nicht vorbeilassen will, löst er einen Massencrash aus © Getty Images

In der Saison 1997 schießen sich die beiden WM-Konkurrenten mehrmals gegenseitig von der Strecke. In Brasilien endet der intensive Fight auf der Fahrbahnbegrenzung, später beim Saisonfinale will Schumacher den Williams-Piloten wie 1994 Hill aus dem Rennen rammen, scheidet aber selbst aus und verliert den WM-Kampf © Getty Images

Fünf Jahre später können sich die beiden Streithähne immer noch nicht leiden - und in Belgien knallt es dann heftig. Das Rennen endet für beide mit Totalschaden im Kiesbett, am Ende ist Sebastian Vettel Nutznießer wird Zweiter in Spa und gewinnt seinen dritten WM-Titel © Getty Images

Wie sich die beiden ehemaligen Freunde auf allen möglichen Ebenen bekriegen, ist beinahe beispiellos. Fast täglich fliegen Giftpeile hin und her - und auch auf der Strecke schonen sich die Streithähne nicht. Die Rivalität geht tief. Schon 2014 knallt es zwischen den Ex-Teamkollegen wie hier in Belgien © Getty Images

Die Erinnerungen an den erbarmungslosen WM-Fight zwischen Hamilton und seinem damaligen Teamkollegen Nico Rosberg (l.) in der Vorsaison sind noch ganz frisch. Rosberg entscheidet den Psychokrieg am Ende für sich und tritt danach zurück. Danach wird jede Menge schmutzige Wäsche gewaschen © Getty Images

Das Duell Hamilton vs. Vettel ist aber nicht die erste Auseinandersetzung, bei der in der Formel 1 die Fetzen fliegen. SPORT1 zeigt die erbittersten Rivalitäte´n © SPORT1-Grafik: Eugen Zimmermann/ Getty Images/ iStock

In Baku eskaliert das WM-Duell zwischen Lewis Hamilton (l.) und Sebastian Vettel endgültig. Der Deutsche rammt den Mercedes-Piloten, bekommt dafür eine Zeitstrafe aufgebrummt, landet am Ende aber doch vor seinem großen Rivalen auf Platz vier © Getty Images

Schumacher, der von Rang fünf gestartet war, lag nach den Boxenstopps der Spitzengruppe zunächst auf Siegkurs. Er musste den chinesischen Pole-Setter Guanyu Zhou (Uni-Virtuosi Racing) und Ilott in Windschattenduellen auf der Berg-Tal-Bahn in der Steiermark aber ziehen lassen.

Schumacher riskiert zuviel

In der Schlussphase profitierte Schumacher dann zunächst von technischen Problemen am Wagen von Zhou. Er riskierte im Duell mit Ilott viel und bezahlte seinen Ausrutscher ins Kiesbett mit dem Sturz auf Platz 13.

Schumacher hat stets das Ziel formuliert, in die Formel 1 aufzusteigen. Nach Gesamtrang zwölf in seiner Debütsaison strebt der Formel-3-Europameister von 2018 in diesem Jahr mehr Konstanz an. 2019 gewann Schumacher zwar das Sprintrennen in Ungarn, es war aber sein einziges Top-3-Resultat.