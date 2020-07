Marcus Rashford mit 20 Pflichtspieltoren für Manchester United

Marcus Rashford trifft weiter wie am Fließband.

Rashford ist damit der erste englische Spieler seit Wayne Rooney, der für United 20 Pflichtspieltore in einer Saison erzielt. Rooney traf in der Saison 2011/12 34 Mal für die Red Devils.

Der 22-Jährige traf gegen den Abstiegskandidaten vom Punkt, nachdem Adam Smith den Ball im Strafraum an die Hand bekommen hatte.

In der Premier League hat Rashford in dieser Saison bisher 15 Tore erzielt, dazu kommt ein Treffer in der Europa League sowie vier im EFL Cup.