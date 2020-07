DFB-Pokal der Frauen, Finale: VfL Wolfsburg - SGS Essen

Dem VfL Wolfsburg winkt im DFB-Pokalfinale der Frauen das vierte Double in Serie. Im Endspiel in Köln bekommt es der VfL mit der SGS Essen zu tun. JETZT im LIVETICKER.

Titelverteidiger und Seriensieger VfL Wolfsburg kämpft im Finale des DFB-Pokals der Frauen um den sechsten Pokaltriumph in Folge. Gegen die SGS Essen kann das Team von Trainer Stephan Lerch zudem das vierte Double in Serie perfekt machen.

+++ 79. Minute: Schüller hat das 3:2 für Essen auf dem Fuß +++

+++ 73. Minute: Aufmunternder Applaus für Anyomi +++

Die verletzte Anyomi wird auf einer Trage abtransportiert. Sie hat sich bei dem harten Aufprall nach dem Luftduell mit Popp offenbar am Rücken verletzt. Die Verantwortlichen beider Teams auf den Rängen spenden aufmunternden Applaus.

+++ 71. Minute: Fast der direkte Ausgleich! +++

Vom Anstoß weg probiert Hegering VfL-Torhüterin Abt zu überraschen. Der Ball knallt an die Latte! Da hat nicht viel gefehlt zum nächsten spektakulären Treffer der Essenerinnen!

+++ 70. Minute: TOR! Distanzschuss beschert VfL Ausgleich +++

+++ 63. Minute: Essen muss verletzungsbedingt wechseln +++

+++ 60. Minute: Fast das 3:1 für Essen! +++

Auf der anderen Seite setzt sich Jana Feldkamp ganz stark im Laufduell durch. Die Essenerin zieht aus vollem Lauf ab - und trifft den linken Innenpfosten! Wenige Sekunden später rauscht ein Distanzschuss von Feldkamp ein paar Meter rechts am VfL-Tor vorbei.

+++ 58. Minute: Wolfsburg mit Problemen +++

+++ 57. Minute: Essen wagt sich mal wieder nach vorne +++

+++ 53. Minute: Wolfsburg stürmt - Essen steht gut +++

Die Wolfsburgerinnen starten dominant in den zweiten Durchgang, aber die Essenerinnen präsentieren sich in der Defensive weiterhin gut geordnet und lassen wenig Gefährliches zu.

+++ 46. Minute: Die Partie läuft wieder +++

+++ Halbzeit: Essen führt gegen Topfavorit Wolfsburg +++

Pause in Köln - und es liegt eine große Überraschung in der Luft! Die SGS Essen führt mit 2:1 gegen die Topfavoritinnen aus Wolfsburg. Ein Blitztor von Schüller nach zwölf Sekunden glich Harder (11.) aus. Doch seit der 17. Minute führen die Außenseiterinnen wieder dank Hegerings Kopfball. Anschließend dominierten die Wölfinnen, aber die SGS-Abwehr stand bislang sicher. Für Spannung ist auch in den zweiten 45 Minuten gesorgt!