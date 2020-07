Tennis: Arthur Ashe gewinnt Wimbledon am 5. Juli 1975 als erster Schwarzer

Arthur Ashe breitete die Arme aus und nickte triumphierend in die Runde des jubelnden Wimbledon-Publikums. Als erster schwarzer Sieger auf dem Heiligen Rasen hatte der 31-Jährige an jenem 5. Juli 1975 Geschichte geschrieben.

Ashe ließ seinem sonst so selbstbewussten US-Landsmann an diesem Tag in London SW19 keine Chance.

Aufschläge lassen Connors verzweifeln

Als Arthur Ashe 1943 in Richmond/Virginia zur Welt kam, deutete wenig darauf hin, dass er eines Tages das bedeutendste Tennisturnier der Welt gewinnen würde. Schwarze waren von dem elitären Sport in jener Zeit ausgeschlossen, Ashe spielte als Kind auf öffentlichen Plätzen und staubigen Straßen, bis ein Lehrer einer örtlichen Schule 1953 das Talent des Zehnjährigen entdeckte. Der Rest ist Geschichte.

Ashes Karriere endete fünf Jahre nach seinem Triumph in Wimbledon. Im Anschluss an eine Herz-OP im Dezember 1979 verkündete er im April 1980 mit 36 Jahren seinen Rücktritt.

Ashe verstirbt infolge einer Lungenentzündung

1992 machte er seine HIV-Erkrankung öffentlich, bei einer Bypass-OP soll er eine verseuchte Blutkonserve erhalten haben. Fortan widmete sich Ashe im letzten Jahr seines Lebens dem Kampf gegen Aids. Er starb am 6. Februar 1993 mit 49 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung.

11:05 Stunden für die Ewigkeit - mehr Tennis, als John Isner und Nicolas Mahut 2010 in Wimbledon spielten, wird es in einem Match wohl nie wieder geben. Am 24. Juni vor zehn Jahren endete auf Platz 18 des All England Club das mit Abstand längste Match der Tennisgeschichte. Der US-Amerikaner Isner setzte sich am dritten Tag der einzigartigen Partie gegen den Franzosen Mahut mit 70:68 (!) im fünften Satz durch © Getty Images

Alleine dieser Durchgang dauerte acht Stunden und elf Minuten und damit deutlich länger als das vorherige Rekordmatch. Zweimal muss die Partie wegen Dunkelheit abgebrochen werden. Beim Stand von 47:47 streikt sogar die Anzeigetafel. Die Tenniswelt feierte anschließend "zwei Gewinner" © Getty Images

Verlierer Mahut hat sich längst mit seinem Schicksal abgefunden. "Happy Birthday, mein Freund", schrieb er zum Zehnjährigen an Isner. Auch der Aufschlagriese, der 112 Asse servierte und das Match gewann, obwohl er 24 Punkte weniger machte als Mahut, erinnert sich gerne an die historische Partie, obwohl sie ihn damals um ein besseres Ergebnis brachte. Nach dem Marathon schied er in der zweiten Runde in nur 74 Minuten entkräftet aus. © Getty Images

Isner ist übrigens schuld daran, dass solche ausufernden Matches - zumindest in Wimbledon - nie wieder gespielt werden können. Sein Halbfinale 2018 gegen den Südafrikaner Kevin Anderson dauerte 6:36 Stunden, Isner unterlag 24:26 im fünften Satz. Die feinen Herrschaften des traditionsreichen Tennisklubs im Londoner Südwesten änderten daraufhin die Regeln © Getty Images

Seit 2019 wird bei 12:12 im entscheidenden Satz ein Tiebreak gespielt, um Endlos-Matches zu verhindern: Ausgerechnet im Finale 2019 kommt die neue Regel erstmals im Einzel zum Einsatz, beim Stand von 12:12 zwischen Roger Federer und Novak Djokovic muss eine Entscheidung her © Getty Images

Der Serbe gewinnt den Tiebreak mit 7:3 und macht damit im längsten Wimbledon-Endspiel aller Zeiten die Titelverteidigung perfekt. Auch den ersten und dritten Satz holt sich der "Djoker" im Tiebreak, Federer gleicht per 6:1 und 6:4 jeweils aus © Getty Images

Das Endspiel ist auch von der Ära der beiden Weltklasse-Athleten und der lang anhaltenden Spannung geprägt und wird zu einem der spektakulärsten Spiele aller Zeiten. SPORT1 blickt auf die irrsten Matches der Tennis-Geschichte zurück © Getty Images

Mit am Ende 4:57 Stunden Spielzeit bricht das denkwürdige Endspiel auch den Rekord für das längste Wimbledon-Finale. Der Schweizer vergibt gegen Djokovic beim Stand von 8:7 zudem zwei Matchbälle © Getty Images

Eines der längsten Wimbledon-Matche fand zuvor 2008 statt. Damals treffen im Finale Federer und Rafael Nadal aufeinander. Was zu diesem Zeitpunkt keiner ahnt - es wird das für viele Experten beste Tennis-Match aller Zeiten © Getty Images

Das Match geht über fünf hochklassige Sätze und wird dabei zweimal wegen Regens unterbrochen. Erst bei Einbruch der Dunkelheit fällt daher die Entscheidung. Nadal gewinnt den fünften Satz mit 9:7 und krönt sich somit zum ersten Mal zum Wimbledon-Champion © Getty Images

Bei der Siegerehrung sieht man beide Spieler kaum noch, nur der Pokal und Silberteller glänzen. Einige prophezeien Federer nach der Niederlage in seinem Wohnzimmer sogar bereits das Ende seiner Erfolge - doch der Schweizer belehrt seine Kritiker im folgenden Jahrzehnt wie so oft eines Besseres © Getty Images

Isner wird seinem Ruf als Marathon-Mann auch bei den French Open 2012 gerecht. In Paris liefert er sich erneut eine epische Schlacht, diemal mit dem Franzosen Paul-Henri Mathieu © Getty Images

In Satz fünf will die Entscheidung einfach nicht fallen. Als dann Mathieu endlich seinen Matchball zum 18:16 verwandelt, kann er es selbst nicht glauben, dass das Match vorüber ist. 5:41 Stunden dauerte das Duell in Rolland Garros. Es ist das zweitlängste French-Open-Match der Geschichte © Getty Images

Nur die beiden Franzosen Fabrice Santoro und Arnaud Clement liefern sich 2004 ein längeres Match bei den French Open. Santoro besiegt seinen Landsmann mit 6:4, 6:3, 6:7, 3:6 und 16:14 in insgesamt 6 Stunden und 33 Minuten © Getty Images

Das Match zieht sich über zwei Tage. Nach dem Matchball wirft sich Santoro erschöpft auf den Boden. Zum zweiten Spieltag hat er nur einen Liter Wasser mitgenommen: "Ich bin davon ausgegangen, dass wir noch zehn, 15 Minuten spielen, keine zwei Stunden" © Getty Images

Leonardo Mayer schreit seine Freude heraus. Der Argentinier liefert sich mit dem Brasilianer Joao Souza ein denkwürdiges Match. Über fünf Sätze und 6:42 Stunden schenken sich die beiden im Erstrundenduell des Davis Cups nichts. Am Ende hat Mayer mit 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 5:7, 5:7, 15:13 in Buenos Aires die Nase vorn © Getty Images

Es ist das längste Einzel in der Geschichte des Davis Cups. Beide Spieler bewegen sich stundenlang am Rand der Erschöpfung und gehen in die Tennis-Historie ein © Getty Images

Stan Wawrinka kann es nicht fassen. Das längste Doppel aller Zeiten liefern sich die Tschechen Tomas Berdych und Lukas Rosol mit Wawrinka und seinem Partner Marco Chuidinelli im Davis Cup 2013 © Getty Images

Die Schweizer müssen sich am Ende nach unfassbaren sieben Stunden und zwei Minuten geschlagen geben. Berdych/Rosol siegen mit 6:4, 5:7, 6:4, 6:7 und 24:22. Was für ein unglaubliches Match. Damit ziehen die Tschechen in Runde zwei ein © Getty Images

Novak Djokovic gewinnt die Australian Open 2012 gegen Rafael Nadal mit 5:7, 6:4 6:2, 6:7 (5:7), 7:5 in der Rekordzeit von 353 Minuten und damit das längste Grand-Slam-Finale der Geschichte © Getty Images

Bei der Siegerehrung fällt es den beiden sichtlich schwer, sich noch auf den Beinen zu halten © Getty Images

Im Davis-Cup-Halbfinale 1985 gewinnt der Deutsche Michael Westphal (Bild) gegen Tomas Smid (CSSR) den fünften Satz mit 17:15 © Imago

In einem Davis-Cup-Kampf über 6 Stunden und 22 Minuten schlägt John McEnroe den Schweden Mats Wilander (Bild) 1982 mit 9:7, 6:2, 15:17, 3:6 und 8:6. Die Partie ist bis zu Mayers Erfolg die längste im Davis Cup - damals noch ohne Tie-Break © Getty Images

"Psychothriller in Hartford" titeln einige Zeitungen 1987, als der damals 19-jährige Boris Becker im Davis Cup gegen John McEnroe nach 6 Stunden und 21 Minuten gewinnt und damit den Erfolg über die Tennis-Macht USA einläutet © Imago

Fast 14 Jahre halten Mats Wilander und Ivan Lendl (Bild) den Rekord für das längste Grand-Slam-Finale (4:54 Stunden). Bei den US Open 1988 triumphiert der Schwede Wilander mit 6:4, 4:6, 6:3, 5:7 und 6:4 © Getty Images

1989 bezwingt der Österreicher Horst Skoff (Bild) im Davis-Cup-Viertelfinale den Favoriten Mats Wilander mit 6:7, 7:6, 1:6, 6:4 und 9:7. Das Marathonmatch dauert 6 Stunden und 4 Minuten © Imago

Bei den Australian Open 1991 lieferte sich Boris Becker gegen den Italiener Omar Camporese in 311 Minuten das bis dato längste Match der Turniergeschichte. Becker gewinnt mit 7:6, 7:6, 0:6, 4:6 und 14:12 © Imago

Im Finale der French Open 1992 bezwingt die damals 18-jährige Monica Seles die 22-jährige Steffi Graf mit 6:2, 3:6 und 10:8. Graf (Bild) wehrt in den anderthalb Stunden des letzten Satzes fünf Matchbälle ab. Für den Sieg soll es aber nicht reichen © Getty Images

Das Finale von Roland Garros 1999 sollte der letzte Auftritt in Paris für Steffi Graf sein. Kontrahentin Martina Hingis (Bild) kündigt vor dem Match bereits vollmundig an, einen Generationswechsel vollziehen zu wollen © Getty Images

Doch es kommt ganz anders. Graf siegt mit 4:6, 7:5 und 6:2. Hingis (v.) muss von ihrer Mutter und Trainerin Melanie Molitor getröstet werden © Getty Images

Selbst Hingis' Aufschläge von unten irritieren Steffi Graf nicht. "Dieser Sieg ist der schönste meiner Karriere", sagt Graf, die sich keinen besseren Abschied von den French Open vorstellen kann © Getty Images

In 4 Stunden und 28 Minuten bezwingt der temperamentvolle Russe Marat Safin (Bild) Roger Federer im Halbfinale der Australian Open. 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (8:6) und 9:7 steht es am Ende des epischen Matches © Getty Images

Federer (Bild) geht 2005 als Weltranglistenerster in die Partie. Gegen Safin hat er bis dato in sieben Aufeinandertreffen sechsmal gewonnen. Per Vorhand ins offene Feld verwandelt Safin den Punkt zum Matchgewinn © Getty Images

2009 holt Roger Federer (Bild) in Wimbledon seinen 15. Grand-Slam-Titel und überholt damit Pete Sampras. Gegen einen bissigen Andy Roddick erkämpft er in 4 Stunden und 16 Minuten ein 5:7, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 3:6 und 16:14. 50 Asse gelingen dem Schweizer in der Partie. Damit schrammt er um ein Ass am Wimbledon-Rekord von Ivo Karlovic vorbei © Getty Images

Dieser schlägt 2017 in der ersten Runde der US Open sogar noch mehr Asse. Gegen den Argentinier Horacio Zeballos serviert er am Ende unglaubliche 75 Asse und toppt damit seinen eigenen Rekord von den US Open 2016 (61) um Längen © Getty Images

Am Ende setzt sich der 2,11-Meter-Riese in einem echten Marathon-Match nach 5 Stunden und 14 Minuten mit 6:7 (6:8), 3:6, 7:5, 6:2 und 22:20 durch © Getty Images

2009 muss sich das kroatische Aufschlagmonster (Bild) in einem noch längeren Match gegen den Tschechen Radek Stepanek erwähren, im Davis-Cup siegt er mit 6:7, 7:6, 7:6, 6:7 und 16:14. Das ereignisreiche Match ging über 5 Stunden und 59 Minuten © Getty Images

Bei den Australian Open 2011 gewinnt Francesca Schiavone nach 4 Stunden und 44 Minuten mit 6:4 1:6 und 16:14 gegen Svetlana Kuznetsova. Der Entscheidungssatz ist der längste in der Grand-Slam-Geschichte. Die Begegnung ist gleichzeitig das zweitlängste Damenmatch der Geschichte © Getty Images

Nicht ganz so lange dauert das Drittrundenmatch zwischen Simona Halep und Lauren Davis bei den Australian Open 2018. Erst nach 3 Stunden und 45 Minuten ist die Partie zu Ende © Getty Images