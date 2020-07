3. Liga: Würzburg steigt auf, Ingolstadt spielt Relegation, Chemnitz steigt ab

Die Würzburger Kickers steigen neben Braunschweig aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga auf. Der FC Ingolstadt muss in die Relegation. Chemnitz steigt trotz Sieg ab.

Schuppan: "Mission beendet"

"Was die Mannschaft seit dem Winter 2019 geleistet hat, ist unfassbar. Sie haben so viel zurückgesteckt. Schuppi ist vorneweg gegangen und haut das Ding in der 93. rein, das Drehbuch für diese Saison ist unglaublich. Ich hab mir gedacht, wenn der Verein den Aufstieg will, dann machen wir noch eines. Ich bin unendlich stolz. Wir müssen mal kucken, wo wir eigentlich herkommen. Diese geile Truppe hat es verdient", sagte Schiele nach dem Aufstieg bei Magenta.