Boxen: Jack Culcay kämpft gegen Abass Baraou um WM-Fight

Der 34 Jahre alte Superweltergewichtler vom Boxstall AGON trifft in einem deutschen Duell am 28. August in Berlin auf Sauerland-Kämpfer Abass Baraou (25). Der Sieger rückt in der Rangliste des Verbandes IBF auf Platz zwei und ist damit für den nächsten Ausscheidungskampf um einen WM-Fight gesetzt.