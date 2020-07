Daniele de Rossi bei AC Florenz als Ribery-Trainer im Gespräch

Franck Ribéry bekommt beim AC Florenz in der nächsten Saison einen neuen Trainer. Es könnte ein Mann sein, der fast seine gesamte Karriere für die Roma spielte.

Franck Ribéry hat in seiner langen Karriere schon mit etlichen Trainer zusammen gearbeitet.

In der nächsten Saison könnte der ehemalige Superstar des FC Bayern beim AC Florenz einen Neuling auf der Trainerbank erleben. Denn der Serie-A-Klub bemüht sich offenbar um keinen Geringeren als Daniele de Rossi.

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, befindet sich die Fiorentina bereits in Gesprächen mit der Vereinslegende des AS Rom. Der 36 Jahre alte Ex-Nationalspieler aus Italien hatte seine Karriere als Spieler nach einem Jahr bei den Boca Juniors in Argentinien beendet. Wie die Zeitung weiter berichtet, habe sich Florenz bereits um den Spieler De Rossi bemüht, dieser habe einen Wechsel innerhalb Italiens aber abgelehnt.