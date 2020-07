DFB-Pokal: So will Leverkusen den FC Bayern im Finale schlagen

Titel, Tränen und Triumphe: Der DFB-Pokal liefert reichlich Stoff für Erfolgsgeschichten und persönliche Schicksale. Auch bei Bayern gegen Leipzig? Als Einstimmung blickt SPORT1 zurück auf die zehn legendärsten Endspiele © SPORT1-Grafik: Getty Images / Imago / Philipp Heinemann

PLATZ 10 - 2018: Das Bild, wie Mijat Gacinovic in der sechsten Minute der Nachspielzeit alleine übers ganze Feld läuft und zum 3:1 ins leere Tor trifft, bleibt unvergessen. Mit seinem Treffer macht der Serbe für Eintracht Frankfurt die Sensation gegen den FC Bayern perfekt © Getty Images

PLATZ 9 - 1992: David schlägt Goliath, Zweitligist Hannover 96 bezwingt Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Die Niedersachen behalten nach einem 120-minütigen Nervenkitzel im Elfmeterschießen die Oberhand © Getty Images

PLATZ 8 - 1999: Fataler Fehlschuss von Lothar Matthäus im Finale gegen Werder Bremen. Bayerns Routinier will gar nicht zum Elfmeterschießen antreten. Nachdem nach fünf Schützen keine Entscheidung gefallen ist, muss er trotzdem ran - und scheitert an Frank Rost. Der Bremer Torhüter trifft übrigens selbst gegen Oliver Kahn © Getty Images

PLATZ 7 - 1970: Mit den Kickers Offenbach wird dank eines 2:1 im Finale gegen Köln erstmals ein Zweitligist Pokalsieger. Die Hessen krönen jene Saison zusätzlich mit dem Aufstieg in die Bundesliga © imago

PLATZ 6 - 2016: Nach 120 torlosen, von der Spannung lebenden Minuten holen die Bayern zum Abschied von Pep Guardiola ihren 18. Pott mit einem 4:3 im Elfmeterschießen gegen Borussia Dortmund © Getty Images

PLATZ 5 - 1984: Eine weitere bittere Gladbach-Pleite, bei der Lothar Matthäus zum ersten Mal zur tragischen Figur avanciert. Nachdem der damalige Jungstar vor dem Finale seinen Wechsel von Gladbach zum FC Bayern bekanntgegeben hat, scheitert er ausgerechnet gegen seinen neuen Arbeitgeber im Elfmeterschießen © imago

Matthäus ist als Erster an der Reihe, legt sich die Kugel zurecht und drischt sie in den Frankfurter Nachthimmel. Die Bayern behaupten sich am Ende mit 8:7. Gerüchte, dass Matthäus absichtlich vergeben hat, halten sich in Gladbacher Fankreisen bis heute © imago

PLATZ 4 - 1985: Das erste Pokalfinale im Berliner Olympiastadion endet in einer Sensation. Underdog Bayer Uerdingen stürzt den großen FC Bayern nach 0:1-Rückstand mit 2:1 © Getty Images

"Wir haben Geschichte geschrieben“, erinnert sich Friedhelm Funkel zurück. Er steht gemeinsam mit seinem Bruder Wolfgang in der Startelf. Die Uerdinger Torschützen heißen allerdings Horst Feilzer und Wolfgang Schäfer © imago

PLATZ 3 - 2012: Der große Triumph des Jürgen Klopp. Mit 5:2 fertigen seine Dortmunder den großen Rivalen FC Bayern ab. "Das ist definitiv nicht in Worte zu fassen, was in uns abläuft", frohlockt Klopp nach Abpfiff © Getty Images

Dortmunds Matchwinner: Robert Lewandowski, der drei Treffer gegen seinen späteren Klub erzielt © Getty Images

PLATZ 2 - 1982: Der legendäre Turban von Dieter Hoeneß. Im Endspiel gegen Nürnberg knallt der Bayern-Stürmer früh mit Nürnbergs Alois Reinhardt zusammen. Das Blut spritzt, die Ärzte haben Mühe, die Blutung zu stoppen. Der Turban muss her © imago

Wirklich legendär wird die Szene aber erst durch den Spielverlauf: Bayern liegt 0:2 zurück, gewinnt am Ende 4:2 - und Hoeneß köpft (!) das entscheidende Tor für seine Mannschaft. Am Ende stemmt er blutverschmiert den Pokal in die Höhe © imago

PLATZ 1 -1973: Gladbach setzt sich in einem dramatischen wie unvergessenen Derby gegen Köln durch. Im Mittelpunkt: Günter Netzer © imago

Eigentlich soll es ein Abschiedsspiel für Netzer vor seinem Wechsel zu Real Madrid werden. Doch der Mittelfeldspieler schmort lange auf der Bank - und weigert sich gegen den Plan von Trainer Hennes Weisweiler, ihn nach der Halbzeit einzuwechseln © imago

