Basketball-EM: Deutschland holt 1993 Titel in München dank Christian Welp

Nach einer längeren Durststrecke will die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in China wieder für Furore sorgen. Die einzige WM-Medaille holte das DBB-Team 2002 mit Bronze. Hat das aktuelle Team ähnliches Potenzial? SPORT1 macht den Vergleich

POINT GUARD – MITHAT DEMIREL vs. DENNIS SCHRÖDER: Der Berliner Demirel hielt beim Turnier in den USA die Fäden des deutschen Spiels in seinen Händen. Mit 7,4 Punkten und 3,2 Assists im Turnierverlauf zeigte er seine Qualitäten. Highlight waren seine 17 Zähler im Halbfinale gegen Argentinien © Getty Images