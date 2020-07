Matthias Sammer über Jürgen Klopp und Streit bei Bayern - Dortmund

"Jürgen und ich haben keinen großen Kontakt zueinander. Er ist noch aktiv, ich bin sozusagen im Vorruhestand. Das lässt einen auf die Kämpfe aus der Vergangenheit mit dem nötigen Abstand zurückblicken: Wenn ich heute daran denke oder gewisse Bilder sehe, muss ich schmunzeln", erklärte Sammer in einem in der SportBild veröffentlichten Brief an den Trainer des FC Liverpool.