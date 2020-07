FC Schalke mit neuem Armelsponsor - über 26 Millionen Einnahmen

Der FC Schalke schließt einen lukrativen neuen Deal mit einem Sponsor ab und kassiert dafür offenbar kräftig ab. Sie Summen überraschen in Zeiten von Corona.

Am Freitag konnte der angeschlagene Bundesligist aber zum ersten Mal seit Wochen wieder Positives vermelden. Denn die Königsblauen haben einen Deal abgeschlossen, der dringend benötigtes Geld in die Kassen spült.

Schalke-Deal in Corona-Zeiten beachtlich

In der Vorsaison lag der Bundesliga-Durchschnitt beim Ärmelsponsoring bei rund 2,5 Millionen Euro. Gerade in Krisenzeiten ist der neue Vertrag der Schalker also durchaus beachtlich.