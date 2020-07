Formel 1: Ferrari will 1000. Rennen in Mugello fahren lassen

Viele Termine in der Formel 1 stehen noch nicht fest © Getty Images

Der Formel-1-Rennstall will einen besonderen Meilenstein auf italienischem Boden begehen. Und die Chancen auf ein Rennen in Mugello stehen nicht schlecht.

Ferrari hofft, sein 1000. Formel-1-Rennen auf italienischem Boden auszutragen. Wie Teamchef Mattia Binotto am Freitag am Rande des Großen Preises von Österreich (Sonntag, 15.10 Uhr im LIVETICKER ) sagte, sei es das Ziel des Rennstalls, "die Formel 1 nach Mugello zu holen".

Termin für den neunten WM-Lauf wäre der 13. September, nur eine Woche zuvor steht der Große Preis von Italien in Monza auf dem Programm.

Formel-1-Boss zögert Entscheidung hinaus

Formel-1-Boss Chase Carey spielt bei der Gestaltung des Notkalenders weiter auf Zeit. Auf der Homepage der Serie erklärte er mit Blick auf Rennen in Nord- und Südamerika im Herbst: "Wir bemühen uns um Einschätzungen aus diesen Orten, was möglich sein könnte, was wir tun können."