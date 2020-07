Formel 1: Protest gegen DAS-System von Mercedes abgewiesen

Wie die Rennstewards in ihrer um 0.31 Uhr veröffentlichten Entscheidung mitteilten, entspricht das DAS-System den Regeln und darf in dieser Saison eingesetzt werden.

Red Bull hatte am Freitagnachmittag nach dem 2. Freien Training zum Großen Preis von Österreich (Formel 1: Großer Preis in Spielberg am Sonntag ab 15.10 Uhr im LIVETICKER) Einspruch eingelegt wegen angeblicher Verstöße gegen das Technische Reglement, insbesondere gegen Artikel 3.8, der sich auf den aerodynamischen Einfluss bezieht, und Artikel 10.2.3, der besagt, dass "während der Fahrt keine Einstellung an einem Aufhängungssystem vorgenommen werden darf".