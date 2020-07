MLB: Konkurrenz für Jennifer Lopez and Alex Rodriguez bei New York Mets

Auch Jennifer Lopez and Alex Rodriguez wollen die New York Mets © Getty Images

In der Übernahmeschlacht um die New York Mets mischt nun auch Immobilien-Mogul Kurt Rappaport mit - und könnte Jennifer Lopez and Alex Rodriguez ausstechen.

Die heiß begehrten New York Mets stehen nach einem Bericht der New York Post auch bei Kurt Rappaport auf dem Radar.

Auch JLo und A-Rod bieten mit

Mit dem nicht weiter bekannten Gebot von Rappaport, der sein Vermögen als Immobilienmakler für Hollywood-Stars machte, 2008 unter anderem sein eigene Villa in Beverly Hills für 32,5 Millionen Dollar an Tom Cruise und Katie Holmes verkaufte, soll sich die Zahl der Bieter für die Franchise auf nunmehr vier erhöht haben.

Skepsis an Übernahmesumme von zwei Milliarden

PLATZ 1 - MIKE TROUT: Sagenhafte 430 Millionen Dollar soll der Superstar bei den Los Angeles Angels in den nächsten zwölf Jahren kassieren, das macht knapp 36 Millionen im Jahr. Den Rekord-Vertrag von Bryce Harper steckt er damit locker in die Tasche © Getty Images

PLATZ 2 - BRYCE HARPER: 330 Millionen über 13 Jahre! Harper hat sein Ziel erreicht und ist einer der Großverdiener im US-Sport. Überraschend dabei: Harper hat keine Ausstiegsklausel und eine No-Trade-Klausel. Damit kann der MVP von 2015 für den Rest seiner Karriere in Philly bleiben - falls er will © Getty Images

PLATZ 7 - MIGUEL CABRERA (MLB): "Miggy" stammt aus Venezuela und spielt bei den Detroit Tigers als First Baseman. Dort kassiert er mit seinem aktuellen Kontrakt 247 Millionen Dollar in acht Jahren © Getty Images

PLATZ 9 - ALBERT PUJOLS (MLB): Der Profi von den Los Angeles Angels wurde in der Dominikanischen Republik geboren und kam 1996 in die USA. Bei den Angels kommt er in zehn Jahren auf ein Gesamtgehalt von 240 Millionen Dollar © Getty Images

PLATZ 18 - STEPHEN CURRY (NBA): 201 Millionen Dollar in fünf Jahren kassiert der Superstar von den Golden State Warriors. in dieser Saison zog sich der Dreier-Spezialist einen Handbruch zu und steht aktuell nicht zur Verfügung. Wann er sein Comeback geben kann, ist noch unklar © Getty Images

36 Millionen Dollar kassiert Cole damit pro Jahr - das höchste Jahresgehalt, das jemals für einen Free Agent hingelegt wurde. Obwohl die Yankees so tief in die Tasche greifen, ist die Verpflichtung ein wahrer Coup. Cole stellte zuletzt mit 326 Strikeouts einen Franchise-Rekord auf und gehört definitiv zu den besten Pitchern der MLB © Getty Images

In der MLB kommt es wohl zu einem neuen Rekord-Vertrag! Laut Informationen von "ESPN" haben sich die New York Yankees mit Star-Pitcher Gerrit Cole auf ein Engagement geeinigt - und was für eines. Der 29-Jährige soll für neun Jahre eine unglaubliche Summe von 324 Millionen Dollar bekommen © Getty Images

"Steve Cohen will immer noch die Mets", zitiert die New York Post eine Quelle: "Und er bekommt normalerweise, was er will."