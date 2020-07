NBA: Liga erlaubt 29 Slogans auf den Trikots bei Finals in Orlando

Beim anstehenden NBA-Finalturnier in Orlando erlaubt die Liga 29 verschiedene Slogans auf den Trikots. Sie sollen den Kampft gegen Rassismus unterstützen.

In vielen der Botschaften geht es um soziale Gerechtigkeit.

"Black Lives Matter" (Schwarze Leben zählen) und "I Can't Breathe" (Ich kann nicht atmen), zwei populäre Protestrufe der Bewegung, die nach dem Tod des Schwarzen George Floyd in Minneapolis ausgebrochen war, sollen als Aufschrift über der Trikotnummer möglich sein. Auch "Peace" (Frieden), "Enough" (Genug), "Anti-Racist" (Antirassist) oder "Justice" (Gerechtigkeit) sind erlaubt.