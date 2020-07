DFB-Pokalfinale, Bayer Leverkusen - FC Bayern LIVE im TV, Stream, Ticker

Der goldene Pokal stand beim obligatorischen Medientermin in Berlin zwischen den beiden Trainern in Griffweite - wie in all den Jahren zuvor. Und doch ist vor dem 77. DFB-Pokalfinale zwischen dem Triple-Jäger FC Bayern und dem Herausforderer Bayer Leverkusen am Samstag im Olympiastadion vieles anders (Pokalfinale: Bayer Leverkusen - FC Bayern, ab 20 Uhr im LIVETICKER).