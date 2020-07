Bundesliga: Ratschläge von Friedhelm Funkel nerven Fortuna Düsseldorf

Seit seiner Entlassung in Düsseldorf äußert sich Ex-Trainer Friedhelm Funkel regelmäßig zum Geschehen bei der Fortuna. Deren Bosse sind davon immer mehr genervt.

"Ich hatte die – vielleicht naive – Hoffnung, dass sich die Anzahl von Friedhelms Auftritten und öffentlichen Kommentaren mit der Zeit reduzieren würde", sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Röttgermann der Rheinischen Post . "Das ist so nicht eingetreten, deshalb werden wir jetzt auf ihn zugehen und mit ihm sprechen."

Funkel, fügte Röttgermann hinzu, sei "einfach nicht gut beraten, die Dinge so zu machen, wie er sie gerade macht".

Fortuna-Spieler über Funkel verärgert

Zuvor hatte sich bereits der neue Sportvorstand Uwe Klein irritiert geäußert. "Wir haben uns in den vergangenen Tagen schon ein bisschen gewundert. Ich habe Friedhelm immer als fairen und respektvollen Trainer erlebt, und dass er sich zuletzt in der Öffentlichkeit sehr oft über unsere Arbeit geäußert hat, passt überhaupt nicht zu ihm", sagte er: "Das ist auch bei vielen, speziell in der Mannschaft, negativ aufgenommen worden."