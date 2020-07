UFC: Khabib Nurmagomedov - Vater tot nach Corona-Infektion

McGregors Gegner, ein 30 Jahre alter MMA-Kämpfer aus Russland, schreitet mit einer großen Papacha, einer typischen kaukasischen Kopfbedeckung, in die Halle. In zuvor 26 Fights ist er noch ungeschlagen © Getty Images

Die Ultimate Fighting Championship betitelte das Event als "größten Kampf des Jahres": In Las Vegas stehen sich am 6. Oktober Superstar Conor McGregor (l.) und der aktuelle Leichtgewichtschampion Khabib Nurmagomedov gegenüber © Getty Images

Conor McGregor am Boden! Der Superstar der UFC muss sich im Mega-Fight des Jahres dem alten und neuen Leichtgewichts-Champion Khabib Nurmagomedov geschlagen geben. Nach dem Kampf kommt es zum großen Eklat. SPORT1 zeigt den Kampf in Bildern © Getty Images

Im April war er aufgrund einer Lungenentzündung zunächst in einem Krankenhaus in Dagestan behandelt worden, wurde dann nach verschlechtertem Zustand in ein Militärkrankenhaus in Russlands Hauptstadt verlegt, wo die Diagnose einer Covid-19-Erkrankung diagnostiziert wurde.