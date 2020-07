Basketball, BBL: Ariel Hukporti verlässt MHP Riesen Ludwigsburg

Personelle Entscheidung in der BBL. Vizemeister MHP Riesen Ludwigsburg lässt Nachwuchshoffnung Ariel Hukporti ziehen. Dieser verfolgt einen genauen Plan.

Das gab der Bundesligist am Freitag bekannt. Der Klub aus Kedainiai zahlte eine vertraglich fixierte Ablösesumme, der Center will dort den Sprung in die NBA schaffen.