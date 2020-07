FC Bayern: Thiago vor Wechsel zu Liverpool - passt er zu Klopp?

Thiago will den FC Bayern offenbar in Richtung Liverpool verlassen © imago

An ihm scheiden sich beim FC Bayern München seit jeher die Geister.

In den sieben Jahren, die Thiago beim Rekordmeister spielt, hat wohl kaum ein anderer Spieler die Meinungen von Fans und Experten so sehr gespalten. Für die einen ist er ein fußballerisches Genie, für die anderen ein überbewerteter Schönwetterfußballer, der in großen Spielen regelmäßig abtaucht.