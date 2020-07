WTA: Wimbledon - Cilly Aussem gewinnt als erste Deutsche am 3. Juli 1931

Am 4. Januar 1909 als Tochter eines wohlhabenden Kölner Kaufmanns geboren, lernte Cilly Aussem, was sich für Mädchen aus höherem Hause in jenen Zeiten schickte: Sprachen, Musik, Kunstgeschichte, Tanzen und Tennis.

Von Regen ist in diesem Jahr zunächst nichts zu sehen! Das ist in London eine Seltenheit. Niederschläge gehören zu Wimbledon wie der Rasen, Erdbeeren und Champagner. Aber an Tag eins meint es der Wetter-Gott gut mit den Zuschauern und Spielern © Getty Images

Dürfen wir vorstellen: "The Queue". Karten für Wimbledon sind schwer zu bekommen. Viele versuchen ihr Glück und stellen sich in die weltberühmte Schlange am Kassenhaus © Getty Images

Williams ist für Gauff schon immer ein großes Idol, was sie ihr nach der Partie auch mitteilt. "Ich habe ihr gesagt, dass sie so inspirierend ist. Das wollte ich ihr immer schon sagen." © Getty Images

... und hält sich - genau wie alle Spieler - an den Dresscode. In Wimbledon müssen 90 Prozent der Spielkleidung weiß sein. Ursprünglich wurde die Regel eingeführt, um Schweißflecken zu verstecken © Getty Images

Ohne ihren Männeranhang präsentiert sich die 37-Jährige im All England Lawn Tennis and Croquet Club ... © Getty Images

Es schadete nicht. Siegemund und Sitak gewannen in drei Sätzen gegen Ken Skupski und Darija Jurak und stehen in der dritten Runde. SPORT1 zeigt die besten Bilder des prestigeträchtigen Turniers in London © Wimbledon

...ehe sich das Trio für die Siegerehrung erhob. Was für ein Tag im Mekka des Tennis, was für ein hoher Besuch © DPA Picture Alliance

Sowohl Catherine (l.), die Duchess of Cambridge, wie es offiziell heißt, als auch Meghan (M.), Duchess of Sussex hatten offensichtlich eine Menge Spaß. Auch Pippa Middleton (r.), Kates Schwester amüsierte sich © Getty Images

Es sollte nicht sein für Serena Williams am Tag zuvor. Die 37-Jährige verlor in Wimbledon das dritte Finale in Serie und muss weiterhin auf ihren 24. Grand-Slam-Titel warten, mit dem sie die Bestmarke der Australierin Margaret Court einstellen würde © Getty Images

Vorhand-Peitsche wie Steffi Graf

Bei einer der Reisen, die Cilly und ihre Mutter alljährlich zu Turnieren an die Riviera führten, ergab es sich, dass das grazile Mädchen an der Seite des großen William Tilden im Mixed antrat. Helen Aussem fragte Tilden, ob er Cilly vielleicht zu internationalen Erfolgen verhelfen könnte.

Mit ihrem 23. Titel bei einem Grand Slam hängt Williams eine Ikone des Sports ab © Getty Images

Die deutsche Tennis-Legende Steffi Graf liegt mit einem Sieg weniger hinter Williams. SPORT1 zeigt die Top-Ten der Spielerinnen mit den meisten Grand-Slam Siegen © Getty Images

Platz 9 - MONICA SELES - 9 Siege: Die Jugoslawin und spätere Amerikanerin ist zu Beginn der 90er Jahre die große Rivalin von Steffi Graf. Zwischen 1990 und 1993 gewinnt Seles je dreimal die Australian Open und French Open (Bild), dazu zweimal die US Open. Am 30. April 1993 wird Seles von einem psychisch-gestörten Graf-Fan niedergestochen. Zwei Jahre später gibt sie ihr Comeback und holt bei den Australian Open 1996 ihren 9. Grand-Slam-Titel © Getty Images

Platz 9 - MAUREEN CONOLLY - 9 Siege: Mit 16 Jahren gewinnt die Amerikanerin 1951 erstmals die US Open und ist damit seinerzeit die jüngste Siegerin des Turniers. Connolly gewinnt die US Open und Wimbledon je dreimal, zweimal triumphiert sie bei den French Open einmal in Wimbledon. Im Jahr 1953 gelingt ihr das Kunststück, alle Grand Slams in einem Jahr zu gewinnen © Getty Images

Anzeige

Platz 7 - SUZANNE LENGLEN - 12 Siege: Die 20er Jahre sind die Zeit der Französin. Sechs Mal triumphiert sie bei Wimledon. Ebenso oft siegt sie in ihrer Heimat bei den French Open, wo ihr bis heute eine große Ehre zuteil wird © Getty Images

Die Trophäe, hier von diesjährigen Siegerin Garbine Muguruza präsentiert, trägt den Namen "Coupe Suzanne Lenglen", dazu ist auch der zweitgrößte Platz der Anlage in Paris nach ihr benannt © Getty Images

Platz 7 - BILLIE JEAN KING -12 Siege: Die Kalifornierin räumt vor allem bei Wimbledon ab. Sechs Einzeltitel fährt King im Tennis-Mekka ein, hat dazu mit vier Triumphen bei den US Open und je einem Sieg bei den Australian und French Open den Karriere-Grand-Slam vollendet © Getty Images

Platz 5 - MARTINA NAVRATILOVA - 18 Siege: Die gebürtige Tschechoslowakin ist mit insgesamt 167 Einzel-Siegen Rekordhalterin und hat auch bei Grand Slams kräftig zugeschlagen. Den ersten von neun Triumphen bei Wimbledon feiert sie 1978, von 1982 bis 1987 gewinnt sie das Turnier sechs Mal in Folge. Vier Mal US Open, drei Mal Australian Open und zwei Mal French Open stehen zu Buche © Getty Images

Anzeige

Platz 5 - CHRIS EVERT - 18 Siege: Die Amerikanerin liefert sich in den 70er und 80er Jahren legendäre Duelle mit Navratilova und liegt bei den Grand-Slam-Siegen gleichauf mit der Rivalin. Everts Metier sind vor allem die French Open (7 Siege) und die US Open (6), auch in Wimbledon (3) und bei den Australian Open (2) trägt sich Evert in die Siegerlisten ein © imago

Platz 3 - HELEN WILLS-MOODY - 19 Siege: Zusammen mit Suzanne Lenglen dominiert die Amerikanerin das Damentennis zwischen den Weltkriegen. Acht Siege in Wimbledon, sieben bei den US Open und vier bei den French Open vergoldet sich Wills-Moody im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Olympiasieg 1924 in Einzel und Doppel © Getty Images

Platz 3 - STEFFI GRAF - 22 Siege: Die größte deutsche Tennisspielerin aller Zeiten begeistert in den 80er und 90er Jahren die Massen. Von 1987 an, als sie ihr erstes Grand Slam Turnier gewinnt, pulverisiert sie Deutsche Rekorde. 7x Wimbledon, 6x French Open, 5x US Open und 4x Australian Open - Rekord in der sogenannten "Open-Ära" © Getty Images

Platz 2 - SERENA WILLIAMS - 23 Siege: Die Amerikanerin hat mit ihrem kraftvollen Schlägen von der Grundlinie das Spiel im vergangenen Jahr geprägt. Ihr erstes Grand-Slam-Turnier gewinnt sie 1999. Im Finale der US Open schlägt sie Martina Hingis. Ein Ende ihrer Erfolgsstory ist nicht abzusehen © Getty Images

Anzeige