BVB: So kämpft Hans-Joachim Watzke gegen die Corona-Verluste

Wie der börsennotierte Pott-Klub am vergangenen Montag bekanntgegeben hat, rechnet man für das aktuelle Geschäftsjahr mit einem Verlust von 45 Mio. Euro. Rund vier Millionen Euro fehlen dem BVB allein nach jedem Heimspiel ohne Fans. "Wir haben die meisten Zuschauer in der Bundesliga", sagt Watzke, "das tut uns also schon weh."

"Ich nehme alles Geld, das ich kriegen kann"

Der Vize-Meister ist also - so wie fast jeder andere Klub auch - zum Sparen verdammt. "Wir stehen vor einem gigantischen Berg von Risiken", so der Geschäftsführer. Man müsse sich so viel Liquidität wie möglich besorgen, denn man wisse nicht, wie lange man durch den Nebel fliegen muss. "Ich nehme alles Geld, das ich kriegen kann", sagt Watzke.