cs_summit 6 - BIG im Upper Bracket Final

BIG ist dem Titel beim cs_summit 6 Online: Europe schon nah © Beyond The Summit / BIG / SPORT1

In der Gruppenphase musste der DreamHack-Masters-Sieger eine Partie abgeben. Gegen OG unterlagen die Berliner mit 16:9 / 11:16 / 14:16. Dank des Entscheidungsspiels gegen den FaZe Clan schaffte es das Team aber dennoch ins Upper Bracket.

XANTARES dominiert gegen Fnatic

Dort knüpften tabseN und Co. dann an ihre Leistungen aus dem vorherigen DreamHack-Masters-Turnier an. Sowohl GODSENT, als auch Fnatic mussten sich mit 0:2 geschlagen geben und den schweren Gang ins Lower Bracket antreten. BIG hingegen darf sich nun auf das Upper Bracket Final gegen Vitality freuen.