DFB gibt bekannt: DFB-Pokalfinale bis 2025 im Berliner Olympiastadion

Der aktuelle Kontrakt läuft nach dem diesjährigen Endspiel am Samstag ( DFB-Pokalfinale: Bayer Leverkusen - FC Bayern am Samstag ab 20 Uhr im LIVETICKER ) zwischen Bayer Leverkusen und Rekordsieger Bayern München aus.

"Mit großer Freude nehmen wir die wunderbare Gastfreundschaft dieser Stadt an", sagte Keller. Das Finale, das seit 1985 in Berlin steigt, wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer absolviert. Für die kommenden Jahre hofft Keller auf Endspiele "mit voller Bude, Fanzonen und der Atmosphäre, die wir in den Jahren vorher erlebt haben".