FC Bayern: Halil Altintop wird Jugend-Trainer, Demichelis bleibt bei U19

Der FC Bayern baut im Nachwuchsbereich um: Halil Altintop ist neu am Campus. Der Posten von Miroslav Klose wird neu besetzt, Martin Demichelis bleibt bei der U19.

Der FC Bayern München hat die Trainerposten im Nachwuchsbereich neu verteilt und holt mit Halil Altintop ein neues Gesicht an den Campus.

Schwarz wird Klose-Nachfolger - Demichelis bleibt bei U19

Durch den Aufstieg von Miroslav Klose zum Co-Trainer von Hansi Flick in der Profimannschaft musste nun auch der Posten bei der U17 neu besetzt werden.

Also Nachfolger von Klose übernimmt Danny Schwarz nun dieses Team. Martin Demichelis, der bislang gemeinsam mit Schwarz die U19 betreut hatte, ist dort nun alleiniger Cheftrainer.

"Uns war wichtig, dass wir eine überzeugende interne Lösung finden, das ist uns gelungen", erklärte Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Wir müssen unsere Nachwuchstrainer fördern, weil wir damit die Ausbildungsqualität unserer Talente steuern. Man hat gesehen, wie Sebastian Hoeneß an seiner Aufgabe in der 3. Liga mit der U23 gewachsen ist. Danny Schwarz wird die U17 übernehmen und dazu seinen Fußball-Lehrer in Köln machen, Martín Demichelis seine sehr gute Arbeit mit der U19 fortsetzen."