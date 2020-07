EVO abgesagt - Organisator als Pädophiler beschuldigt

Ausziehen für Tokens

So soll Joey "Mr. Wizard" Cuellar um die Jahrtausendwende herum den jungen Teilnehmern wiederholt angeboten haben, für Tokens (Währung vor Ort) unter anderem fast nackt in den Pool zu springen und dort eine Weile zu bleiben. Damals habe sich keiner der Jungs Gedanken darüber gemacht.

Der Ort des Geschehens, wo auch die Turniere Jahr für Jahr stattfanden, war das Southern Hills Golfland in Stanton, Kalifornien. In der Männertoilette, so beschreibt es Mikey, habe es ein Guckloch an der Kabine gegeben. So habe derjenige, der innen saß, andere beim Pinkeln am Urinal beobachten können. Dieses Loch sei durch eine Schraube dann verschlossen worden.