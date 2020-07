Christian Gentner bleibt bei Union Berlin, Vertrag verlängert

"Christian Gentner hat von Anfang an Verantwortung übernommen und seine enorme Erfahrung an seine Mitspieler weitergegeben. Mit seinen Leistungen und seiner Persönlichkeit hat er auf und neben dem Platz in der abgelaufenen Spielzeit eine enorm wichtige Rolle in unserer Mannschaft gespielt, deshalb freuen wir uns sehr, ihn auch in der neuen Saison in unseren Reihen zu wissen", sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball des 1. FC Union Berlin.