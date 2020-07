FC Bayern: Leroy Sané bekommt 10, folgt auf Coutinho und Arjen Robben

Leroy Sané ist angekommen beim FC Bayern - und in München bekommt der neue Bundesliga-Superstar die legendäre Nummer 10.

Am Freitag bestätigte der Rekordmeister die Verpflichtung des 24-Jährigen von Manchester City und gab wenig später auch seine neue Rückennummer bekannt.

Coutinho gibt 10 an Sané ab

"Aus Respekt vor Philippe Coutinho, der aktuell die Nummer 10 trägt und auch das anstehende Pokalfinale in Berlin sowie alle möglichen Spiele in der Champions League im August damit bestreiten wird, verzichtete Sané im Zuge seiner Verpflichtung an diesem Donnerstag auf das Fotomotiv mit seiner neuen Nummer", teilte der FC Bayern mit