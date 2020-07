Aus für FIFA-Packs in England? - Lootboxen auf dem Prüfstand

Im englischen House of Lords wird gegenwärtig über den Status Quo der Glücksspielindustrie gesprochen, darunter auch Lootboxen in Videospielen © Pexels.com

Im House of Lords wird über den Status Quo der Glücksspielindustrie gesprochen. Ein Thema sind Lootboxen in Videospielen, was weitreichende Folgen haben könnte.