Ligue 1: Paulo Sousa nicht mehr Trainer von Girondins Bordeaux

Der Portugiese Paulo Sousa ist als Trainer des französischen Erstligisten Girondins Bordeaux zurückgetreten. Wie französische Medien berichten, soll der 49-Jährige den Spielern seinen Entschluss im Training am Donnerstag mitgeteilt haben.

"Wir bedauern diese Entscheidung sowie die Art und Weise, in der seine Ankündigung gemacht wurde. Wir werden prüfen, was der Klub tun wird", hieß es in einer Mitteilung des Vereins.