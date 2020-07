Transfermarkt: Lionel Messi weg vom FC Barcelona? Verhandlungen abgebrochen

Lionel Messi bricht Gespräche mit dem FC Barcelona ab und heizt Gerüchte um einen Abschied an. Der Superstar soll sauer auf den Klub sein.

"Lionel Messi verlässt den FC Barcelona" - so unglaublich diese Schlagzeile wirkt, als Droh-Szenario nimmt sie aktuell tatsächlich Form an.

Der 33-Jährige will mit den Katalanen nicht weiter über eine Verlängerung seines schon 2021 auslaufenden Vertrages reden, der Angreifer ist dem Vernehmen nach sauer auf seinen Klub.

Cristiano Ronaldo (l.) und Lionel Messi gehören zu den Top-Verdienern im Fußball - doch wer kassiert am meisten Geld? © Getty Images

Messi angeblich sauer auf Barca

Grund für Messis Unmut ist demnach, dass immer wieder Interna an die Öffentlichkeit dringen, die den Superstar in einem schlechten Licht erscheinen lassen: sein angebliches Mitwirken bei der Entlassung von Trainer Ernesto Valverde im Januar, Messis Zweifel an der Stärke des Barca-Kaders oder der Streit um abgelehnte Gehaltskürzungen.