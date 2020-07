MLB: Jose Quintana von Chicago Cubs nach Geschirrspül-Unfall operiert

Der 31 Jahre alte Linkshänder aus Kolumbien hatte sich am vergangenen Samstag beim Abwaschen einen Schnitt am Daumen zugezogen, der zunächst mit fünf Stichen genäht werden musste.

Am Donnerstag unterzog er sich in Chicago einer mikroskopischen Operation am Daumen, weil ein Nerv gerissen war. Quintana soll in zwei Wochen wieder ins Wurftraining einsteigen können.