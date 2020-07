NFL: Nike nimmt Fanartikel der Washington Redskins aus dem Sortiment

Sportartikelhersteller Nike hat alle Fanartikel des NFL-Teams aus seinen Online-Shops entfernt. Der Konzern folgt somit vermutlich einem Aufruf diverser Investment Firmen und der Oneida Indian Nation, der sich unter anderem an den Liga-Ausrüster richtet.

Auch der US-Liefergigant FedEx hat sich in die Diskussionen eingeschaltet. Das Unternehmen, das seit 1998 die Namensrechte am Stadion des Teams besitzt, forderte die Franchise zu einer Änderung des Klubnamens auf. Man habe dem Team diese Bitte mitgeteilt, hieß es in einer Mitteilung.