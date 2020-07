FC Liverpool verliert nach Meistertitel bei Manchester City deutlich

Kevin De Bruyne (25.) brachte die wie entfesselt aufspielenden "Citizens" per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung, der Ex-Liverpooler Raheem Sterling (35.) und Supertalent Phil Foden (45.) legten noch vor der Pause nach. Nach dem Seitenwechsel vergab ManCity mehrere Topchancen, bevor ein Eigentor von Alex Oxlade-Chamberlain (66.) den Schlusspunkt darstellte.

"City hat unsere Fehler ausgenutzt, wir ihre nicht. Wir hatten einfache Ballverluste. Mir war wichtig, dass wir die Einstellung gezeigt haben und dass wir wollten. Am Ende geht es darum, dass wir in den entscheidenden Momenten da sein müssen. Ich habe viel Gutes gesehen. Wahrscheinlich will das keiner hören, aber mir war wichtig, dass die Einstellung da war", meinte Reds-Trainer Jürgen Klopp nach dem Spiel bei Sky .

Salah verpasst Liverpool-Führung

Auch Liverpool hatte in einem spektakulären Spiel einige Chancen, kurz vor dem Rückstand traf beispielsweise Mohamed Salah nur den Pfosten (19.). Letztlich hatte das Team von Meistertrainer Klopp aber vor allem nach dem Rückstand defensiv nichts entgegenzusetzen und verlor hochverdient. Bislang hatte Liverpool in dieser Saison nur beim FC Watford verloren (0:3).

Die Reds warten damit seit fünf Auswärtsspielen in der Premier League auf einen Torerfolg, zuletzt hatte Liverpool am 15. Februar (1:0 bei Norwich City) auswärts getroffen.

ManCity hochmotiviert gegen Liverpool

"Wir sind kein typischer Meister. Es ist die ganze Zeit schwer. Welcher Gegner könnte am meisten motiviert sein, wenn du als Meister kommst? Das ist der Meister des Vorjahres. Es ist schön, dass in einer Liga, in der City spielt, auch andere Meister werden können. Wir können ihnen Probleme bereiten, aber heute konnten wir es nicht", erklärte Klopp.

Beim von Pep Guardiola trainierten ManCity stand Ilkay Gündogan in der Startelf und spielte stark, Leroy Sané weilte vor seinem bevorstehenden Wechsel zum FC Bayern bereits in München .

Mit der Leistung machte ManCity deutlich, dass sie nicht nur im kommenden Jahr den Premier-League-Titel wiederhaben wollen - sondern auch noch in diesem Jahr ein gewichtiges Wort um den Triumph in der Champions League mitreden. Im Achtelfinal-Rückspiel trifft ManCity dabei auf Real Madrid, das Hinspiel ging mit 2:1 an die Guardiola-Elf. In der kommenden Spielzeit ist ManCity Stand jetzt für die Königsklasse gesperrt.

ManCity bildet Meisterspalier

Der FC Liverpool schreibt auch ohne seine Top-Stars Märchen. Im FA Cup zogen die Reds mit der U19 ins Achtelfinale ein. SPORT1 stellt die von Trainer Jürgen Klopp als "Kids" bezeichneten Talente vor und zeigt, wer schon bald in der Premiere League zu sehen sein könnte © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images

CAOIMHIN KELLEHER (21 Jahre), Torwart: Der Ire stand in der Premier League schon sieben Mal im Kader, auf einen Einsatz wartet er bislang aber vergebens. Kommt meist in der Premier League 2 zum Zug. Dürfte es aufgrund der Konkurrenz schwer haben, irgendwann mal die Nummer 1 bei den Reds sein © Getty Images

NECO WILLIAMS (18), Rechtsverteidiger: Der Waliser lieferte gegen Shrewsbury eine überragende Vorstellung ab. Gehört seit Mitte Dezember regelmäßig zum Premier-League-Kader. Ein Einsatz blieb ihm bislang verwehrt. Doch das dürfte nur eine Frage der Zeit sein © Getty Images

SEPP VAN DEN BERG (18), Innenverteidiger: Der Abwehrmann kam im Sommer von PEC Zwolle an die Anfield Road. Beim Medizincheck soll angeblich der FC Bayern verzweifelt versucht haben, ihn zu einem Transfer an die Isar zu überreden. Im Ligapokal durfte er bereits drei Mal ran, in der Premier League allerdings noch nicht. Was sich aber in Zukunft ändern könnte © Getty Images

KI-JANA HOEVER (18), Innenverteidiger: Der Niederländer kam im Sommer 2018 aus der Ajax-Jugend nach Liverpool. Gilt als großes Talent, kann sowohl im Zentrum als auch rechts verteidigen. Erzielte im League Cup gegen MK Dons (2:0) einen Treffer © Getty Images

ADAM LEWIS (20), Linksverteidiger: Das Eigengewächs durchlief bislang alle Junioren-Nationalteams der Three Lions. Erinnert von seinem Spielstil stark an Andy Robertson. Könnte schon bald als dessen Back-Up fungieren, falls dieser doch irgendwann mal eine Pause brauchen sollte... © Getty Images

LEIGHTON CLARKSON (18), Defensiver Mittelfeldspieler: Als absoluter Stammspieler in der U18 durfte Clarkson zuletzt auch häufiger bei der zweiten Mannschaft ran. Wirkte im League Cup gegen Aston Villa erstmals bei den "Großen" mit - allerdings nur als Joker. Gegen Shrewsbury stand er sogar in der Startelf © Getty Images

PEDRO CHIRIVELLA (22), Zentraler Mittelfeldspieler: Der "Oldie" der Truppe kam schon 2013 vom FC Valencia an die Anfield Road. Wurde in den vergangenen Jahren bereits zweimal ausgeliehen. Sein einziger PL-Einsatz stammt vom Mai 2016. Sein Vertrag läuft im Sommer aus - eine Verlängerung käme durchaus überraschend © Getty Images

JAKE CAIN (18), Zentraler Mittelfeldspieler: Der schmächtige Cain wurde erst im September volljährig und unterschrieb direkt einen Profivertrag. Er glänzt vor allem in der U18 Premier League, wo ihm in zehn Spielen sechs Treffer und sieben Vorlagen gelangen © Getty Images

HARVEY ELLIOT (16), Rechtsaußen: Der Youngster mit der auffälligen Frisur feierte bereits im Alter von 15 Jahren sein Debüt in der Premier League. Im September 2019 lief er damals für den FC Fulham auf. Am 2. Januar ließ ihn auch Klopp beim 2:0 gegen Sheffield United ran. Könnte bei den Reds "The Next Big Thing" werden © Getty Images

LIAM MILLAR (20), Mittelstürmer: Der junge Kanadier kam erst Anfang Januar mit der Empfehlung von 28 Einsätzen (zwei Tore) in Schottlands erster Liga von Kilmarnock FC zurück an die Anfield Road. Sammelte bislang auch nur Spielzeit bei der zweiten Mannschaft © Getty Images