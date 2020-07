Sextape-Skandal: Karim Benzema vor Gericht wegen Erpressungsvorwürfen

Der französische Fußballstar Karim Benzema muss sich wegen Mittäterschaft bei einem Erpressungsversuch vor Gericht verantworten. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft in Versailles der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Bekannte von Benzema hatten im Dezember 2015 seinen Teamkollegen Mathieu Valbuena mit einem Sexvideo erpresst.

Achtung, Robert Lewandowski! Bayerns Knipser hat im Rennen um den "Goldenen Schuh" harte Konkurrenz. Ciro Immobile trifft für Lazio Rom weiterhin nach Belieben, aber auch aus der Bundesliga gibt es zwei ernsthafte Konkurrenten © Getty Images

Abhängig von der UEFA-Fünfjahreswertung werden die Tore mit einem Länderfaktor verrechnet. Die Treffer der Top-5-Ligen werden mit dem Faktor 2 multipliziert, die Tore in den Ligen sechs bis 22 werden mit 1,5 multipliziert und die Tore aus den restlichen Ligen werden einfach gezählt. SPORT1 zeigt die erfolgreichsten Ballermänner Europas © SPORT1-Montage: Getty Images/iStock

PLATZ 18; MOHAMED SALAH (FC Liverpool) - Der Torjäger der Reds schafft es mit Müh und Not in die Top 20. Seine Ausbeute: 14 Tore (28 Punkte) © Getty Images

PLATZ 18: MARCUS RASHFORD (Manchester United) - Der United-Star hat die gleiche Ausbeute wie Salah: 14 Tore (28 Punkte) © Getty Images

PLATZ 18: JOSIP ILICIC (Atalanta Bergamo) - Einer der Säulen von Atalantas Wunder-Sturm. Ilicic hat ebenfalls 14 Tore (28 Punkte) gesammelt © Getty Images

PLATZ 15: ILYA SHKURIN (Energetik-BGU Minsk) - In 26 Partien kommt der erst 20 Jahre alte Angreifer aus Weißrussland auf 19 Tore (28,5 Punkte) © Energetik-BGU Instagram

PLATZ 15: ALEXANDER SÖRLOTH (Trabzonspor) - Der Norweger (hier im Trikot der Nationalmannschaft) erzielte in der Süper Lig in 22 Spielen 19 Tore (28,5 Punkte) © Getty Images

PLATZ 15: SHON WEISSMANN (Wolfsberger AC) - Beim überraschenden 4:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach in der Europa League traf auch Weissmann. Für den WAC jubelte er bisher 19 Mal (28,5 Punkte) in 20 Partien in Österreichs Bundesliga © Getty Images

PLATZ 13: DANNY INGS (FC Southampton) - Der Ex-Liverpooler feuert im Abstiegskampf aus allen Rohren und traf in bislang 22 Partien 15 Mal. Multipliziert mit dem Faktor 2 werden daraus 30 Zähler © Getty Images

PLATZ 13: KYLIAN MBAPPÉ (Paris Saint-Germain) - Der französische Superstar verpasste in der Ligue 1 einige Partien aufgrund von Verletzungen - oder er wurde gegen seinen Willen ausgewechselt. Jetzt stehen ebenfalls 15 Tore (30 Punkte) auf seinem Konto © Getty Images

PLATZ 12: ERIK SORGA (FC Flora Tallinn) - Auch in Estlands Premium Liiga ist die Saison bereits beendet. Sorga traf in 34 Spielen 31 Mal (31 Punkte). Der gerade einmal 20 Jahre alte Stürmer schoss seinen Klub zur Meisterschaft - und empfiehlt sich damit für qualitativ stärkere Ligen © Imago Images

PLATZ 10: WISSAM BEN YEDDER (AS Monaco) - Drei Jahre lang stellte der französische Nationalspieler seinen Torriecher beim FC Sevilla unter Beweis, ehe er im Sommer in die Ligue 1 zurückkehrte und weiterhin nichts verlernt hat: 16 Tore (32 Punkte) in 18 Partien © Getty Images

PLATZ 10: SERGIO AGÜERO (Manchester City) - Der Argentinier hat in letzter Zeit etwas abgebaut. Insgesamt liegt er bei 16 Treffer (32 Punkte) © Getty Images

PLATZ 7: JAMIE VARDY (Leicester City) - Auch Leicesters Ausnahmeknipser der vergangenen Jahre hat derzeit eine Schaffenskrise. 17 Tore (34 Punkte) hatte er schon vor sechs Spielen auf der Habenseite © Getty Images

PLATZ 7: ROMELU LUKAKU (Inter Mailand) - Bei Manchester United nicht wertgeschätzt, ist der bullige Stürmer bei seinem neuen Arbeitgeber in der Serie A voll eingeschlagen. Dem Belgier gelangen bereits 17 Treffer (34 Punkte) © Getty Images

PLATZ 7: PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (FC Arsenal) - Der Gabuner hat für die Gunners 17 Treffer in 27 Partien getroffen - und damit 34 Punkte auf dem Konto © Getty Images

PLATZ 6: LIONEL MESSI (FC Barcelona) - Dreimal in Folge gewann Messi den Goldenen Schuh: Nachdem er den Saisonstart wegen einer Verletzung verpasst hatte, nahm der Argentinier Fahrt auf. Nach seinem Viererpack gegen Eibar hat Messi 18 Treffer (36 Punkte) auf dem Konto © Getty Images

PLATZ 3: ERLING HAALAND (Red Bull Salzburg/Borussia Dortmund) - Mit nur 19 Jahren berauscht der junge Norweger die ganze Fußballwelt. In Österreich brauchte er für seine 16 Tore (24 Punkte) lediglich 14 Spiele. Mit dem BVB läuft es sogar noch besser. Unglaubliche 9 Tore erzielte er in 6 Spielen. Damit kommt er auf 25 Treffer und 42 Punkte © Getty Images

PLATZ 3: TIMO WERNER (RB Leipzig) - Treffsicher ist auch der Nationalstürmer der Sachsen. Nach einer kleinen Durststrecke netzte er beim 5:0 auf Schalke mal wieder. Seine 21 Treffer (42 Punkte) nach 22 Spielen sind eine überragende Bilanz © Getty Images

PLATZ 3: CRISTIANO RONALDO (Juventus Turin) - Der portugiesische Superstar startete schleppend in die Saison der Serie A. In letzter Zeit zeigte sich Ronaldo allerdings in Torlaune. Inzwischen ist sein Torekonto bei 21 Treffer (42 Punkte) © Getty Images

PLATZ 2: ROBERT LEWANDOWSKI (FC Bayern) - Der Pole spielt die Saison seines Lebens. In sage und schreibe elf Spielen in Folge ballerte Lewandowski zum Saisonauftakt die Bundesliga kurz und klein. Zuletzt fertigte er den SC Paderborn mit einem Doppelpack ab. Derzeit hat "Lewy" 25 Tore (50 Punkte) auf seinem Konto © Getty Images