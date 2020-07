Premier League: Tottenham Hotspur unterliegt Sheffield United

Tottenham Hotspur muss sich in der Premier League Sheffield United geschlagen geben. Das Team von Trainer Jose Mourinho fällt in der Tabelle zurück.

Die Mannschaft von Teammanager Jose Mourinho unterlag bei Aufsteiger Sheffield United mit 1:3 (0:1) und rutschte auf den neunten Platz ab - das Überraschungsteam aus Sheffield kletterte an den Spurs vorbei auf Rang sieben, der die Teilnahme an der Europa League bedeuten würde ( DATENCENTER: Die Tabelle ).

Trotz VAR-Eingriff: Kane komplettiert Tor-Sammlung

Kane hat damit in der Premier League nun in jedem Monat mindestens einmal getroffen und noch dazu an jedem Wochentag ein Premier-League-Tor erzielt. Insgesamt spielte Kane in seiner Karriere in der Premier League gegen 29 Teams - gegen alle hat er nun mindestens ein Mal getroffen.