FC Bayern: Fotos von Sané-Transfer frühzeitig aufgetaucht - Webseite abgestürzt

Bayern-Webseite stürzt nach Veröffentlichung von Sané-Fotos ab

Sané war am Mittwochabend per Privatjet auf dem Sonderflughafen Oberpfaffenhofen gelandet. Noch am späten Abend absolvierte der Flügelstürmer, der von Manchester City nach München wechselt, den ersten Teil des Medizinchecks. Am Donnerstagvormittag folgte im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Teil zwei des medizinischen Checks.