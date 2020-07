Dietmar Hopp im Interview über Corona-Impfstoff, Leroy Sané, Kommerz

Als SPORT1 Dietmar Hopp am späten Mittwochabend erreicht, wird schnell klar, was den 80-Jährigen umgibt. Er vermisst den normalen Fußball.

Nun wird er erstmals konkreter. "Der Stand beim Impfstoff ist nach wie vor positiv. Und ich bin zuversichtlich, dass im Januar oder Februar schon breitflächig geimpft werden kann mit dem, was meine Firma Curevac liefert", sagt Hopp im Exklusiv-Interview.

SPORT1: Herr Hopp, wie geht es Ihnen in der Coronakrise?

Hopp: "Dann wäre ich verrückt"

SPORT1: Obwohl Sie in den Stadien oft Fan-Anfeindungen ausgesetzt sind?

Hopp: Die Situation gerade tut dem Fußball nicht gut. Vor allem deshalb nicht, weil viele Vereine um die Existenz kämpfen müssen, die nicht so gewirtschaftet haben, dass eine Krise wie die jetzige zu verkraften wäre. Ich hoffe sehr, dass kein Klub Insolvenz anmelden muss.

Hopp: Man kann es nicht auf das große Ganze beziehen, ob die Fankultur jetzt in der Coronakrise besser oder schlechter dran ist. Mir tut es einfach leid, dass die Fans nicht mehr ins Stadion dürfen. Es sind immer nur einige wenige Personen, die mich beleidigen, das ist vergleichsweise nicht so wichtig. Wichtiger wäre, dass die Normalität im Fußball endlich wieder zurückkehrt.

SPORT1: Etwas ketzerisch gefragt: Fehlen Ihnen die Fan-Anfeindungen am Ende vielleicht sogar, Herr Hopp?

Hopp: Wenn mir die Anfeindungen in irgendeiner Form fehlen würden, dann wäre ich verrückt. (lacht) Das ist nach wie vor eine Geschichte, die mir weh tut, weil sie ungerecht ist und weil ich mir nach wie vor nicht vorstellen kann, wie man sich so etwas zurecht konstruieren kann.

Borussia Dortmund? "Das ist Kommerz pur"

SPORT1: Gerade ist es ruhig in den Stadien, weil keine Zuschauer dabei sein dürfen. Inwieweit glauben Sie, dass über die Fan-Anfeindungen gegen Ihre Person schon Gras gewachsen ist?

Hopp: Ich glaube nicht, dass über die Ereignisse mit dem Fan-Hass genug Gras gewachsen ist, das ist in zwölf Jahren nicht passiert und wird in den nächsten Jahren leider auch nicht so sein.